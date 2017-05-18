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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان: 

۳ صندوق سیار برای آرای صنایع و دریابانان آبادان پیش بینی شده است

۳ صندوق سیار برای آرای صنایع و دریابانان آبادان پیش بینی شده است

آبادان – سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان  از پیش بینی سه صندوق سیار برای جمع آوری آرای کارکنان صنایع و دریابانان در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. 

ریاض فرحانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق پیش بینی های انجام شده سه شعبه سیار آرای کارکنان پالایشگاه، پتروشیمی، شهرکهای صنعتی و دریابانان را جمع آوری می کند. 

وی افزود: این شعب سیار براساس مسیر تعیین شده حرکتشان را آغاز و  نسبت به اخذ آرای گروههای یاد شده اقدام می کنند. 

فرحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتمام زمان انجام تبلیغات در شب گذشته اظهار کرد: تبلیغات هواداران کاندیداها در شب گذشته به اوج خود رسید و ستادها هر آنچه در توان داشتند برای معرفی کاندیدای خود، جلب نظر مردم و جمع آوری آراء برای کاندیدای مورد نظرشان به نمایش گذاشتند. 

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان تصریح کرد: مورد خاصی از انجام بداخلاقی انتخاباتی از سوی ستادهای انتخاباتی و هواداران کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر از طریق منابع رسمی و غیر رسمی گزارش نشد. 

فرحانی یادآور شد: با توجه به فرا رسیدن زمان امحاء مباحث تبلیغاتی توسط شهرداری ، از ستادهای تبلیغاتی نامزدها می خواهیم تا نسبت به جمع آوری باقیمانده تبلیغات اعم از تراکت، بروشور، بنر و غیره در محل ستادهایشان اقدام کنند.

کد مطلب 3981797

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