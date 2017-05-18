۳ صندوق سیار برای آرای صنایع و دریابانان آبادان پیش بینی شده است

ریاض فرحانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق پیش بینی های انجام شده سه شعبه سیار آرای کارکنان پالایشگاه، پتروشیمی، شهرکهای صنعتی و دریابانان را جمع آوری می کند.

وی افزود: این شعب سیار براساس مسیر تعیین شده حرکتشان را آغاز و نسبت به اخذ آرای گروههای یاد شده اقدام می کنند.

فرحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتمام زمان انجام تبلیغات در شب گذشته اظهار کرد: تبلیغات هواداران کاندیداها در شب گذشته به اوج خود رسید و ستادها هر آنچه در توان داشتند برای معرفی کاندیدای خود، جلب نظر مردم و جمع آوری آراء برای کاندیدای مورد نظرشان به نمایش گذاشتند.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان تصریح کرد: مورد خاصی از انجام بداخلاقی انتخاباتی از سوی ستادهای انتخاباتی و هواداران کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر از طریق منابع رسمی و غیر رسمی گزارش نشد.

فرحانی یادآور شد: با توجه به فرا رسیدن زمان امحاء مباحث تبلیغاتی توسط شهرداری ، از ستادهای تبلیغاتی نامزدها می خواهیم تا نسبت به جمع آوری باقیمانده تبلیغات اعم از تراکت، بروشور، بنر و غیره در محل ستادهایشان اقدام کنند.