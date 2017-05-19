شور ۱۶ هزار رای اولی برای نقش آفرینی/خراسان جنوبی مملو از حضور شد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها:حضور مردم خراسان جنوبی در ساعات اولیه رای گیری شگفتی آفرین بوده است و در میان تمام این شلوغی ها انتخاباتی رای اولی ها شور و شوق دیگری را تجربه کردند و با رنگی شدن انگشتان خود توانستند در سر نوشت کشور خود دخیل باشند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیش از ۳۰ بار انگشت ایرانیان پای موجودیت نظام مهر خورده و حالا بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب چشم نظام و بدخواهان آن به انگشتان نسل جوانی است که تازه قدم در راه خلق حماسه می گذارند.

آری امروز که روز رای و انتخاب است شور و حال زیادی در کشور ایجاد شده و اما این اتفاق بزرگ برای نسل تازه نفس انقلاب که امسال برای نخستین بار می توانند در تعیین سرنوشت کشورشان سهیم باشند شور و حال دیگری دارد.

یک نوجوان بیرجندی که امسال برای نخستین بار می تواند در انتخابات شرکت کند، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه به سنی رسیده ام که می توانم در سرنوشت کشورم سهیم باشم احساس بزرگی و غرور می کنم.

میر با تأکید بر اینکه وظیفه شرعی ما است که در انتخابات شرکت کنیم، بیان کرد: با حضور خود در این انتخابات به دشمنان نشان خواهیم داد که نسل جوان ما نیز همانند نسل اول انقلاب پشت سر نظام و رهبری هستند.

تجربه های جدید یک انتخاب

یکی دیگر از نوجوانان بیرجندی نیز احساس خود را برای نخستین بار حضور در این حماسه بزرگ را وصف ناشدنی دانست و گفت: انتخابات دنیایی از تجربه را برایم به همراه دارد و از اینکه به یک بلوغ سیاسی رسیده ام بسیار خوشحالم.

موسوی با اشاره به اهمیت بالای انتخابات امسال، عنوان داشت: امروز بعد از گذشت حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی چشم تمام جهانیان به خصوص دشمنان قسم خورده نظام به رای من و شما دوخته شده است.

وی ادامه داد: به طور حتم من نیز همانند تمام ملت ایران در این انتخابات بزرگ شرکت خواهم کرد و به رهبری لبیک خواهم گفت.

یکی دیگر از جوانان بیرجندی با دعوت از همه مردم برای حضور در این انتخابات بزرگ و سرنوشت ساز برای کشور، به خبرنگار مهر گفت: در سخت‌ترین شرایط از حضور در انتخابات پرهیز نمی‌کنم.

نخستین تجربه انسان ها به یادماندنی است

محمدزاده با بیان اینکه مشارکت من در این امر نشان دهنده علاقه و رای مثبت من به رهبری و وطنم خواهم بود، افزود: مقام معظم رهبری همواره مردم را برای این حضور دعوت کرده‌اند بنابراین همه کسانی که دل در گرو ولایت دارند باید در این انتخابات شرکت کنند.

یک شهروند رای اولی بیرجندی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین تجربه انسان ها همیشه شیرین و به یادماندنی است، اظهار کرد: امسال من برای اولین بار می توانم در انتخابات شرکت کنم و با رای خود در تعیین رئیس جمهور آینده کشور سهیم باشم به همین دلیل خیلی خوشحالم و حتما در این انتخابات شرکت خواهم کرد.

هنوز هم به آرمان های شهدا پایبند هستیم

حسینی با اشاره به اینکه با شرکت در این حماسه پاسخ مناسبی به دشمنان خواهیم داد، عنوان داشت: دشمنان نظام همواره سعی دارند با تبلیغات سوء خود نشان دهند که نسل جوان کشور از نظام و رهبری دلسرد شده اند اما با حضور خود پای صندوق های رای نشان خواهیم داد که هنوز هم به آرمان های شهدا پایبند هستیم.

وی در ارتباط با معیارهایش در خصوص انتخاب فرد اصلح نیز گفت: بیانات مقام معظم رهبری معیارم در انتخاب اصلح است.

۱۶ هزار رای اولی پای صندوق های رای می روند

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۱۵ هزار و ۹۲۶ نفر در خراسان جنوبی برای نخستین بار واجد شرایط رای دادن شده و رای اولی هستند.

علی جزندری بیان کرد: در مجموع ۵۵۲ هزار و ۲۸۸ هزار نفر از مردم خراسان جنوبی می توانند در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند شرکت کنند.

وی همچنین از توزیع یک میلیون و ۴۲۵ هزار تعرفه رای بین فرمانداری های استان خبر داد و گفت: از این میزان، ۷۱۵ هزار تعرفه برای انتخابات ریاست و همچنین۷۱۰ هزار تعرفه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا پیش بینی شده است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی با تأکید بر احضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو، عنوان داشت: حضور پرشور مردم خراسان جنوبی در صحنه های مختلف انقلاب و به خصوص انتخابات های گذشته سند افتخاری برای استان است که امیدواریم در انتخابات پیش رو نیز شاهد حضور حداکثری مردم این استان باشیم.

وی اضافه کرد: همه چیز برای انتخابات پرشور و هدفمند دراستان آماده شده است.

امروز عشق به وطن همه را به پای صندوق های رای کشانده و حضور چشمگیر ملت سلحشور ایران، همه را بهت زده کرده و هر چه به بعدازظهر نزدیک تر می شویم، حضور پرشورتر می شود.