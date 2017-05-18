شهر پلدختر از تبلیغات کاغذی نامزدهای انتخاباتی مصون ماند

جهانگیر اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در و دیوار خانه ها، مغازه ها، ادارات، میدان های شهر، جداول کنار خیابان، تابلوهای راهنمایی و رانندگی از گزند پوسترهای تبلیغاتی و رقابت های کاغذی کاندیداهای شورای شهر در امان بود.

وی گفت: این در حالیست که در دوره های گذشته رقابت های کاغذی به اوج خود رسیده بود و چهره شهر از وجود تبلیغات کاغذی و سنتی آلوده شده بود.

شهردار پلدختر افزود: نامزدهای شورای شهر پلدختر در این دوره انتخابات به قانون پایبند و در یک حرکت قانونی چهره شهر را سالم نگه داشتند و مانع چسباندن پوستر تبلیغاتی به در و دیوار شهر شدند.

اکبری با بیان اینکه امسال ازهمان دقایق شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی این مهم در مکان هایی که از قبل تدارک و جانمایی و به این امر اختصاص داده شده بود انجام شد، تصریح کرد: درانتخابات های دوره های قبل تبلیغات نامزدها موجب از بین رفتن زیبایی چهره شهر می شد به گونه ای که بعد از انتخابات اولویت امور شهرداری نظافت، پاک سازی و برگرداندن چهره واقعی شهر بود که بی تردید دغدغه ای برای مجموعه شهرداری محسوب می شد.

وی گفت: با اختصاص مکان هایی مشخص به تبلیغات نامزدها هم زیبایی شهر محفوظ و در امان مانده و هم با این اقدام حقوق سایر شهروندان پایمال نمی شود.

شهردار پلدختر ادامه داد: با این اقدام و بسترسازی مناسب برای تبلیغات شوراها در شهر پلدختر دیگر به مبلمان شهری لطمه ای وارد نشد و درخت ها، در و دیوار شهر و فضای شهر ازتبلیغات در امان بود و این اقدام علاوه بر ناپاک نکردن چهره شهر، رضایتمندی شهروندان را به همراه داشت.