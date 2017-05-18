دمای هوای زنجان افزایش می یابد/وزش باد زنجان را فرا می گیرد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان صاف و آفتابی خواهد بود و امروز بارشی در استان زنجان نداریم.

وی با بیان اینکه از فردا هوای استان زنجان ناپایدار می شود، اظهار کرد: از روز جمعه بارش نم نم باران و رگبار را در استان داریم و همچنین وزش باد استان را فرا می گیرد.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به شهروندان زنجانی توصیه کرد از تردد در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان چند درجه ای افزایش می یابد و هوای گرم می شود.

وی به گرمترین و خنک ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد باشش درجه سانتیگراد خنک ترین و و گرماب با ۲۷درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای فعلی شهر زنجان۱۶ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه گرم شده است.