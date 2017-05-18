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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

دمای هوای زنجان افزایش می یابد/وزش باد زنجان را فرا می گیرد

دمای هوای زنجان افزایش می یابد/وزش باد زنجان را فرا می گیرد

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوای استان زنجان طی چندروز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان صاف و آفتابی خواهد بود و امروز بارشی در استان زنجان نداریم. 

وی  با بیان اینکه از فردا هوای  استان زنجان ناپایدار می شود، اظهار کرد:  از روز جمعه بارش نم نم باران و رگبار را در استان داریم و همچنین وزش باد استان را فرا می گیرد. 

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به شهروندان زنجانی توصیه کرد از تردد در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند. 

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان چند درجه ای افزایش می یابد و هوای گرم می شود. 

وی به گرمترین و خنک ترین مناطق استان  زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد باشش درجه سانتیگراد خنک ترین و و گرماب با ۲۷درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند. 

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد:  دمای فعلی شهر زنجان۱۶  درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه گرم شده است. 

کد مطلب 3981811

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