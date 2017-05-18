به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در پیامی خواستار حضور گسترده کارکنان اداره کل ورزش و جوانان، قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان، مربیان، داوران و جامعه ورزش استان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا شد.

در این پیام آمده است که حضور مردم در انتخابات، منجر به مایوسی دشمنان نظام و انقلاب می شود؛ حضور پررنگ مردم در انتخابات می‌تواند تاییدی دوباره بر نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و این نکته باید مورد نظر قرار گیرد.

عزیزپور در این پیام با اشاره به اینکه مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه باید با هوشیاری اصلح ترین فرد را انتخاب کنند، خاطرنشان ‌کرد: قطعا تاثیرگذاری حضور گسترده مردم در انتخابات بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم، و این مهم باید مورد توجه همه افراد قرار گیرد.

وی در پایان ضمن دعوت از احاد مردم همیشه در صحنه استان برای حضور در انتخابات، از حضور جامعه ورزش و جوانان استان، قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان، داوران و مربیان در این انتخابات خبرداد.