محدودیت های ترافیکی در قزوین اجرا می شود

سعید جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل قرارگرفتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا که موجب افزایش تردد به فرمانداری قزوین می شد و نیاز بود این ترددها کنترل شود تا خللی در انجام امور رخ ندهد، خیابان فلسطین مسدود می شود.

وی عنوان کرد: به این منظور هماهنگی های لازم با فرمانداری قزوین انجام شد تا خیابان فلسطین «محدوده فرمانداری» از امروز تا اواخر روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه مسدود باشد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این سازمان بی شک با دستگاه های اجرایی مرتبط برای برگزاری امر انتخابات همکاری کرده و در صورت ضرورت مسیرهای مورد نیاز را ایمن سازی و یا مسدود می کند تا در روند برگزاری انتخابات در شهر قزوین خللی وارد نشود.