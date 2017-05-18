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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین:

محدودیت های ترافیکی در قزوین اجرا می شود

محدودیت های ترافیکی در قزوین اجرا می شود

قزوین- مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با توجه به برگزاری انتخابات در ۲۹ اردیبهشت ماه محدوده فرمانداری قزوین برای برگزاری انتخابات از امروز بسته می شود.

سعید جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل قرارگرفتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا که موجب افزایش تردد به فرمانداری قزوین می شد و نیاز بود این ترددها کنترل شود تا خللی در انجام امور رخ ندهد، خیابان فلسطین مسدود می شود.

وی عنوان کرد: به این منظور هماهنگی های لازم با فرمانداری قزوین انجام شد تا خیابان فلسطین «محدوده فرمانداری» از امروز تا اواخر روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه مسدود باشد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این سازمان بی شک با دستگاه های اجرایی مرتبط برای برگزاری امر انتخابات همکاری کرده و در صورت ضرورت مسیرهای مورد نیاز را ایمن سازی و یا مسدود می کند تا در روند برگزاری انتخابات  در شهر قزوین خللی وارد نشود.

کد مطلب 3981838

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