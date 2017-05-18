یوسفی اردن را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، مهدی یوسفی در وزن ۶۳- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی 29 بر 17 مقابل «محمد السفور» از اردن به پیروزی دست یافت و به دیدار پایانی راه پیدا کرد. وی با پیروزی مقابل «مبارک الشریف» از عربستان و «فرهاد کاوورات» از ترکیه به این مرحله رسیده بود. یوسفی در دیدار نهایی «سریکبایف» از قزاقستان را پیش رو دارد.

تیم ملی ایران امروز ۵ نماینده در جدول مسابقات دارد که حنانه همتی در وزن ۶۲- کیلوگرم به « شاهد ترمان» از اردن باخت و حذف شد. محمدی و خسروفر و میرحسینی هم در مرحله نیمه نهایی برای صعود به بازی نهایی باید به دیدار رقبای خود بروند.

برای تکواندو ایران تا کنون ناهید کیانی و مهدی اسحاقی دو نشان طلا، اکرم خدابنده و سید حسین احسانی دو نشان نقره، طیبه پارسا، سودابه پورصادقی، علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده و فاطمه مداحی هم پنج نشان برنز کسب کردند. محمد دهقانی، حنانه همتی و پریسان جوادی هم از دور مسابقات حذف شده اند.