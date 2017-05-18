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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۱۷

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از باکو؛

یوسفی اردن را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد

یوسفی اردن را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد

اولین نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی با برتری مقابل حریف اردنی خود به دیدار نهایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، مهدی یوسفی در وزن ۶۳- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی 29 بر 17 مقابل «محمد السفور» از اردن به پیروزی دست یافت و به دیدار پایانی راه پیدا کرد. وی با پیروزی مقابل «مبارک الشریف» از عربستان و «فرهاد کاوورات» از ترکیه به این مرحله رسیده بود. یوسفی در دیدار نهایی «سریکبایف» از قزاقستان را پیش رو دارد.

تیم ملی ایران امروز ۵ نماینده در جدول مسابقات دارد که حنانه همتی در وزن ۶۲- کیلوگرم به « شاهد ترمان» از اردن باخت و حذف شد. محمدی و خسروفر و میرحسینی هم در مرحله نیمه نهایی برای صعود به بازی نهایی باید به دیدار رقبای خود بروند. 

برای تکواندو ایران تا کنون ناهید کیانی و مهدی اسحاقی دو نشان طلا، اکرم خدابنده و سید حسین احسانی دو نشان نقره، طیبه پارسا، سودابه پورصادقی، علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده و فاطمه مداحی  هم پنج نشان برنز کسب کردند. محمد دهقانی، حنانه همتی و پریسان جوادی هم از دور مسابقات حذف شده اند.

کد مطلب 3981855

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