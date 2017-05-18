۱۲ هزار نیروی انتظامی برای انتخابات در حالت آماده باش قرار دارند

سرهنگ جهانگیر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فردا با برگزاری سه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در اصفهان فعالیت‌های ویژه نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: این نیروها در دو بخش ترافیکی و انتظامی فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه فردا هیچگونه محدودیت ترافیکی در سطح شهر اصفهان وجود ندارد، تصریح کرد: به دلیل توزیع صندوق در همه مناطق شهری هیچ محدودیت ترافیکی تعریف نشده است.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه نیروی انتظامی در سال جاری همچون سال‌های گذشته تضمین کننده امنیت انتخابات خواهد بود، ابراز داشت: بر این اساس مطابق با تراکم جمعیت در هر صندوق بر اساس آمار سال گذشته تعداد نیروهای توزیع خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه فضای انتخاباتی در استان اصفهان امن و بدون هیچ گونه نگرانی است، تصریح کرد: برای این انتخابات بیش از ۱۲ هزار نفر نیرو امنیت انتخابات را تضمین می‌کنند و در این روز در حالت آماده باش کامل قرار خواهند داشت.

سرهنگ کریمی در ادامه با بیان اینکه در زمان تبلیغات کاندیداهای این دوره از انتخابات کمیته ساماندهی تبلیغات راه اندازی شد، افزود: در این کمیته فعالیت‌های تبلیغاتی بر اساس شاخصه‌های ترافیکی و شهرسازی بررسی شد و هر گونه تخلف در این زمینه به مسئولان ستادها گزارش شد.

وی با بیان اینکه مسئولان ستاد تبلیغات کاندیداها در انتخابات سال جاری همکاری خوبی را با نیروی انتطامی داشتند، افزود: تخلفات این دوره از انتخابات بسیار جزئی بود و کمتر قابلیت پیگیری داشت.