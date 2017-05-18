شوراها فرصتی مهم برای استفاده ازظرفیت مردم در توسعه همه جانبه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحدتی پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: اصل ایجاد شوراها یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی کشورمان است که مورد تاکید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.

وی با تاکید بر اینکه شوراها فرصت بسیار مغتنمی برای استفاده از ظرفیت مردم در جهت توسعه همه جانبه شهر ها و روستا ها است تصریح کرد:اگر استفاده صحیح و قانونی از ظرفیت شوراها انجام گیرد مطمئنا در جهت توسعه و مشارکت مردم در آبادانی شهر و روستا موثر خواهد بود اما اگر در مسیر صحیح خود نباشد شاهد ایجاد مشکلات و عقب ماندگی امور مردم در شهر ها و روستاها خواهیم بود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را با اهمیت دانست و تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر بسیاری از اختیارات برای صرف هزینه ها و بودجه شهرداری ها را در اختیار دارند که اگر درست انتخاب نشوند ممکن است با در نظر گرفتن منافع شخصی به شهر ضربه های جبران ناپذیری وارد کنند.

وی همچنین گفت: مردم باید با شناخت کامل و به دور از تعصب در انتخابات شرکت نمایند زیرا اگر انتخابی درست نداشته باشیم، کاستی های بعدی را نباید به گردن دیگران انداخت و البته متاسفانه نظارت لازم بر عملکرد شوراها در دوره اخیر ضعیف بود و برخی اعضا مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردند و رابطه جایگزین ضابطه شد که باعث دلسردی مردم از این نهاد شد و وجود خلا قانونی در نظارت بر عملکرد شوراها بایستی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شود تا با رفع این مشکل بسیاری از نابسامانی ها در این حوزه اصلاح و امور مردم به جد پی گیر و به نتیجه برسد.

وحدتی با بیان اینکه مردم بدون توجه به مسایل قومی و طایفه ای و تعصبات بر مبنای لیاقت و شایستگی افراد و بویژه بر مبنای تعهد افراد دست به انتخاب بزنند، افزود: کاندیداها بطور شفاف برنامه های خود را به مردم ارائه کنند و مردم با توجه به سابقه، توانایی و خوش نامی افراد و شناخت از برنامه ها، کاندیدای مورد نظر خود را برای هر چه بهتر شدن اداره امور شهر و روستا تعیین کنند.

وی با اظهار تاسف از اینکه ارتباط لازم بین شوراها بعنوان پارلمان های محلی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برقرار نیست، اظهار داشت: بایستی این ارتباط به نحو احسن صورت گیرد تا مشکلات و خواسته های مردم از طریق شوراها به نمایندگان مجلس ارجاع و نمایندگان نیز در مجلس به دنبال تصویب یا اصلاح قوانین لازم و پی گیری امور از سوی دولت باشند.

نماینده مردم شهرستان‌ بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مثل همیشه حضور مردم در انتخابات ۹۶ باشکوه خواهد بود، گفت: انتخابات شوراهای شهر و روستا در آبادانی و پیشرفت تاثیر زیادی دارد.