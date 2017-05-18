۴ هزار نفر آماده خلق حماسه ۲۹ اردیبهشت در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۴۰ شعبه اخذ رای ثابت و سیار در جهت بهتر برگزار شدن انتخابات در شهرستان قرچک در نظر گرفته شده است که ۴ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ دغدغه ای برای برگزاری انتخابات در سطح شهرستان قرچک وجود ندارد، افزود: در ستاد انتخابات شهرستان قرچک مقدمات، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پیش بینی شده است تا بتوانیم در ۲۹ اردیبهشت انتخابات باشکوهی برگزار کنیم و در این راستا وظایف کمیته های ستاد به نحو احسن در حال انجام است.

فرماندار قرچک ضمن دعوت از مردم برای حضور حداکثری پای صندوق های رای، گفت: در طول تاریخ پر افتخار نظام اسلامی، هر زمان که حضور مردم در صحنه لازم شده است، مشاهده کردیم که لحظه ای تردید نکرده اند و با حضور گسترده و با شکوه در صحنه حاضر شده و به جهانیان نشان دادند پای نظام و انقلاب اسلامی ایستاده اند.

وی اضافه کرد: بی شک در انتخابات فردا نیز مردم مومن و انقلابی قرچک، بار دیگر نشان خواهند داد در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی با تمام توان ایستاده اند.

بر اساس این گزارش دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کمتر از ۱۹ ساعت دیگر در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می شود.