مدیریت انتظامی جشن های پیروزی در استان تهران بدون جهت گیری امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن همدانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اطمینان خاطر مردم بر صیانت ستاد انتخابات از آراء مردم، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، حفاظت و صیانت از از آراء مردم یک اصل بسیار مهم است و لذا برقراری کامل امنیت در انتخابات و صیانت از آراء مردمی توسط مجریان انتخابات بسیار اهمیت دارد.

وی ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده، ستادهای تبلیغاتی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری هیچ نقشی در برگزاری جشن پیروزی پس از اعلام نتایج انتخابات ندارند.

رییس ستاد امنیت انتخابات استان تهران با تاکید بر این که ممکن است هیجانات مردمی سبب برگزاری جشن های خودجوش شود که در این رابطه با هماهنگی با نیروی انتظامی، تجمعات، بدون جهت گیری امنیتی و به شکل انتظامی مدیریت خواهد شد تا دامنه آن گسترش نیابد.

همدانی انتشار مطالب خلاف واقع که سبب نگرانی اجتماعی خواهند شد، را غیر قانونی دانست و گفت: دستگاه های امنیتی و انتظامی آمادگی و هوشیاری لازم در این زمینه را خواهند داشت.

رییس ستاد امنیت انتخابات استان تهران افزود: در روز انتخابات دستگاه های خدماتی مانند اورژانس، مخابرات، آتش نشانی، گاز، آب و برق نیز در حالت آماده باش قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت امنیتی انتخابات در استان تهران مطلوب است.