ارتقاء تمام خوابگاه های رتبه ۳ و ۴ تا پایان سال جاری

ذوالفقار یزدانمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری تمرکز صندوق رفاه دانشجویان بر خوابگاههای رتبههای ۳ و ۴ خواهد بود و سعی ما این است که این خوابگاه ها را به رتبههای پایینتر ارتقاء دهیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰ خوابگاه با رتبههای ۳ و ۴ تحت پوشش وزارت علوم وجود دارند، افزود: برنامه ما این است که با کمک دانشگاهها تمامی این خوابگاهها را تا پایان سال جاری به رتبههای پایینتر ارتقاء دهیم.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآورشد: براساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان، اجارهبهای خوابگاه ها درسال جاری افزایشی نخواهد داشت و امسال برای اولین بار است که هیچ افزایش بهایی در حوزه خوابگاهها نخواهیم داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تمامی ۶۴ خوابگاه رتبه ۵ که وجود داشت، در سال گذشته ارتقاء یافت.
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