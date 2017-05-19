ارتقاء تمام خوابگاه های رتبه ۳ و ۴ تا پایان سال جاری

ذوالفقار یزدان‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری تمرکز صندوق رفاه دانشجویان بر خوابگاه‌های رتبه‌های ۳ و ۴ خواهد بود و سعی ما این است که این خوابگاه ها را به رتبه‌های پایین‌تر ارتقاء دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰ خوابگاه با رتبه‌های ۳ و ۴ تحت پوشش وزارت علوم وجود دارند، افزود: برنامه ما این است که با کمک دانشگاه‌ها تمامی این خوابگاه‌ها را تا پایان سال جاری به رتبه‌های پایین‌تر ارتقاء دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآورشد: براساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان، اجاره‌بهای خوابگاه ها درسال جاری افزایشی نخواهد داشت و امسال برای اولین بار است که هیچ افزایش بهایی در حوزه خوابگاه‌ها نخواهیم داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تمامی ۶۴ خوابگاه رتبه ۵ که وجود داشت، در سال گذشته ارتقاء یافت.