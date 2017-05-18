سید محمد عابدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخلفات انتخاباتی نامزدهای شورای اسلامی شهر اهر و میاندورهای مجلس دهم در ایام رسمی تبلیغات، اظهار داشت: تمامی کسانی که بهعنوان نامزد در انتخابات شرکت کردهاند کلیه حرکات و فعالیتهای غیرقانونی آنها از طریق مبادی ذیربط مستندسازی شده است.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان اهر ادامه داد: مردم شهرستان اهر مردم آگاه و هوشیار هستند بهطوری که در انتخاباتهای گذشته بهخوبی نشان دادهاند که هیچگاه بهعکس و یا پوستر نامزدها رأی نمیدهند و هر کسی عکس بزرگتری داشته باشد و رأی بیشتری ببرد کاملاً این امر در اذهان مردم منسوخشده است.
وی بابیان اینکه متأسفانه با وجود توصیههایی که به کاندیداها شده بود ولی شاهد تخلفات انتخاباتی گسترده در شهرستان اهر بودیم، گفت: مردم اهر بهوضوح مشاهده کردند که کاندیداها تا چه اندازهای قانون و مقررات را رعایت کرده است و همین مردم بر اساس قانونمداری به کاندیداها رأی میدهند.
عابدی با تأکید بر اینکه در انتخابات رأی مردم به کسی خواهد بود که قوانین تبلیغاتی را بهطور کامل رعایت کردهاند، افزود: متأسفانه اغلب کاندیداها پوسترهای تبلیغاتی خود را بر روی تیرهای چراغبرق، ترانسها، دیوار، جادهها و خیابان نویسی چسباندهاند رأی نخواهند داد در حالی که هنوز پای کاندیداها به شورا و یا مجلس باز نشده در مقابل چشم هزاران نفر مرتکب تخلف شدهاند و اگر متخلفان به شورا و مجلس راه یابند چگونه برای شهر و منطقه مؤثر خواهند شد.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان اهر خاطرنشان کرد: مردم اهر با وجود مشاهده تخلفات کاندیداها و طرفداران آنها در انتخابات تخلف کاندیداها را لحاظ خواهند کرد و به کسانی که قوانین و مقررات انتخابات را رعایت نکردهاند رأی اعتماد نمیدهند.
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