دستگاه ایکس ری نسل چهارم در گمرک شهید رجایی نصب و راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گمرکات استان هرمزگان، علیرضا دشتانی بیان داشت: برای نخستین بار در کشور دستگاه ایکس ری نسل چهارم در گمرک شهید رجایی بندرعباس تا یک ماه آینده نصب و راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه این دستگاه با هزینه بیست میلیارد تومان توسط کشور چین و تحت لیسانس اروپا ساخته شده است، افزود: با نصب و اره اندازی این دستگاه روزانه هزار و ۵۰۰ کامیون و تریلر با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت اسکن می‌شود.

دشتانی با اشاره به اینکه این دستگاه یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های ایکس ری روز دنیا است و بدون اپراتور مدیریت می‌شود، اضافه کرد: این دستگاه علاوه بر اسکن کامیون و تریلر، قابلیت خواندن شماره کانتینر و پلاک خودرو و ثبت آن در سامانه را دارد.

ناظر گمرکات استان هرمزگان با بیان اینکه اکنون دو دستگاه ایکس ری در گمرک شهید رجایی بندرعباس از نسل دوم وجود دارد که قابلیت اسکن ۳۰۰ کانتینر در روز را دارد و در هنگام اسکن خودرو باید به‌طور مطلق بایستد، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار کانتینر در گمرک شهید رجایی بندرعباس اسکن شد.