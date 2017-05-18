سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور مردم پای صندوق‌های رأی، اظهار کرد: شرایط حساس بین‌المللی نیز به اهمیت افزوده است.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پشتوانه محکمی برای نظام است، گفت: این مهم از سوی مقام معظم رهبری بارها مورد تأکید واقع‌شده است.

سردار کامرانی صالح عدم شرکت در انتخابات را به نفع نظام سلطه خواند و گفت: پلیس برای تأمین نظم و امنیت انتخابات برنامه‌ریزی منسجمی انجام داده و از آمادگی ۱۰۰ درصدی برخوردار است.

فرمانده انتظامی استان البرز با تأکید بر اینکه به سودجویان اجازه نمی‌دهیم خللی درروند اجرای انتخابات وارد کنند، گفت: پلیس البرز برای تأمین امنیت انتخابات و حضور پررنگ مردم از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

به گفته سردار کامرانی صالح نیروی انتظامی بدون جانب‌داری و حزب گرایی در انتخابات به حماسه‌ای دیگر می‌اندیشد.

وی حضور میلیونی مردم ولایتمدار کشور در این برهه حساس را موجب تقویت امنیت ملی خواند و گفت: حضور گسترده مردم مشت محکمی بر دهان نظام سلطه خواهد بود.