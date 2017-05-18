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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

فرمانده انتظامی البرز اعلام کرد:

اجازه اختلال در روند انتخابات را نمی‌دهیم/آمادگی برای تأمین امنیت

اجازه اختلال در روند انتخابات را نمی‌دهیم/آمادگی برای تأمین امنیت

کرج - فرمانده انتظامی البرز با تأکید بر اینکه به سودجویان اجازه نمی‌دهیم خللی درروند اجرای انتخابات وارد کنند، از آمادگی پلیس البرز برای تأمین امنیت خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور مردم پای صندوق‌های رأی، اظهار کرد: شرایط حساس بین‌المللی نیز به اهمیت افزوده است.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پشتوانه محکمی برای نظام است، گفت: این مهم از سوی مقام معظم رهبری بارها مورد تأکید واقع‌شده است.

سردار کامرانی صالح عدم شرکت در انتخابات را به نفع نظام سلطه خواند و گفت: پلیس برای تأمین نظم و امنیت انتخابات برنامه‌ریزی منسجمی انجام داده و از آمادگی ۱۰۰ درصدی برخوردار است.

فرمانده انتظامی استان البرز با تأکید بر اینکه به سودجویان اجازه نمی‌دهیم خللی درروند اجرای انتخابات وارد کنند، گفت: پلیس البرز برای تأمین امنیت انتخابات و حضور پررنگ مردم از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

به گفته سردار کامرانی صالح نیروی انتظامی بدون جانب‌داری و حزب گرایی در انتخابات به حماسه‌ای دیگر می‌اندیشد.

وی حضور میلیونی مردم ولایتمدار کشور در این برهه حساس را موجب تقویت امنیت ملی خواند و گفت: حضور گسترده مردم مشت محکمی بر دهان نظام سلطه خواهد بود.

کد مطلب 3981950

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