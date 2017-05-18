به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، حسینقلی قوانلو اظهار کرد: در پی دستور رئیس محترم جمهور و با تصمیم وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تیم حقیقت یاب حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از اساتید دانشگاهها و خبرگان کشوری زغالسنگ و نظاممهندسی معدن کشور و نمایندگان کارگران معدن تشکیل شد.
وی افزود: تیم حقیقتیاب روز چهارشنبه در محل حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر حاضر شدند و ضمن بازدید از تونل شماره یک و دو معدن زمستان یورت، به ارزیابی شواهد موجود پرداختند.
به گفته وی، اعضای تیم حقیقتیاب پس از بازدید میدانی، در جلسهای شواهد را بررسی کردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: پس از جمعبندی و ارزیابی نهایی تیم حقیقتیاب، علل حادثه معدن زمستان یورت منتشر میشود.
لازم به ذکر است؛ در حادثه معدن زغالسنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر در ۱۳ اردیبهشتماه ۴۳ نفر از کارگران زحمتکش این معدن کشته شدند.
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