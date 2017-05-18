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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

برگزاری انتخابات مردم سالاری را نشان می دهد

برگزاری انتخابات مردم سالاری را نشان می دهد

زنجان-مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: حضور مردم مهر تائیدی بر جمهوریت و اسلامت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد و همه آحاد جامعه باید در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خداوند متعال به این ملت نظام جمهوری اسلامی ایران را عنایت  و هدیه کرده است و به فرموده معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری نظام  جمهوری اسلامی با دو شاخص جمهوریت و اسلامیت رشد می کند و مسیر تعالی را جلو می برد و مدل جدید حکومتی در جهان معاصر امروز در تاریخ معاصر جایگاه خوبی پیدا کرده است. 

وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی الگویی برای انهایی که ازاده هستند ایجاد کرده و فضای مستقلی را از دنیای شرقی، غربی و استعماری و نگاه استکباری  داشته باشند و به دنیا ثابت کرد با تکیه بر مردم و اعتقادات حاکمیت چدید را ایجاد کرداین  مدل جدید ی است که می تواند با تکیه بر مردم و اعتقادت روی پای خود بایستد. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: نظام  جمهوری اسلامی رکن اساسی دارد  و رمز مانایی انقلاب  اسلامی رمز پیروزی انقلاب است و و رمز انقلاب و  تشکیل نظام با تکیه بر مردم و اعتقادات و حاکمیت بود و می دانیم که  انقلاب ما ریشه در نظام دارد و  جلوه موثر مردم سالاری  ریشه در نظام دارد و  برگزاری انتخابات مردم سالاری  را نشان می دهد.  

صفی یاری تاکید کرد: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای مهر تاییدی بر تایید جمهوریت انقلاب  است و هر چقدر این حضور بیشتر باشد جمهوریت  نظام محکمتر خواهد شد و اگر حضور کمرنگ باشد افت و آسیبی خواهد بود.

وی افزود: در این شرایط حساس وکه رهبری تاکید دارند همه اقشار از هر طیف و گرایش سیاسی باید در انتخابات حضور پر رنگی داشته باشند و مانور حضور موثر خواهد بود. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد:  مانور عظیم و گسترده مردم در پای صندوقهای رای مردمی بودن نظام را نشان  می دهد و به رخ دشمن بکشند یک سال دشمن تبلیغ می کند تا حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کند. 

صفی یاری گفت: اقبالی که مردم در این ۲۰ روز تبلیغات  داشتند به دشمن نشان می دهند که همه هستند و با این حضور دشمنان را نا امید و دوستان را شاد می کنند. 

وی با بیان اینکه دشمن همواره در تلاش برای ضربه زدن به روند اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است، افزود:  صحنه انتخابات اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و همه آحاد جامعه با هر نگاه و سلیقه سیاسی باید در انتخابات شرکت کنند.

کد مطلب 3981962

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