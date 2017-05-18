حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خداوند متعال به این ملت نظام جمهوری اسلامی ایران را عنایت و هدیه کرده است و به فرموده معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری نظام جمهوری اسلامی با دو شاخص جمهوریت و اسلامیت رشد می کند و مسیر تعالی را جلو می برد و مدل جدید حکومتی در جهان معاصر امروز در تاریخ معاصر جایگاه خوبی پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی الگویی برای انهایی که ازاده هستند ایجاد کرده و فضای مستقلی را از دنیای شرقی، غربی و استعماری و نگاه استکباری داشته باشند و به دنیا ثابت کرد با تکیه بر مردم و اعتقادات حاکمیت چدید را ایجاد کرداین مدل جدید ی است که می تواند با تکیه بر مردم و اعتقادت روی پای خود بایستد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: نظام جمهوری اسلامی رکن اساسی دارد و رمز مانایی انقلاب اسلامی رمز پیروزی انقلاب است و و رمز انقلاب و تشکیل نظام با تکیه بر مردم و اعتقادات و حاکمیت بود و می دانیم که انقلاب ما ریشه در نظام دارد و جلوه موثر مردم سالاری ریشه در نظام دارد و برگزاری انتخابات مردم سالاری را نشان می دهد.

صفی یاری تاکید کرد: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای مهر تاییدی بر تایید جمهوریت انقلاب است و هر چقدر این حضور بیشتر باشد جمهوریت نظام محکمتر خواهد شد و اگر حضور کمرنگ باشد افت و آسیبی خواهد بود.

وی افزود: در این شرایط حساس وکه رهبری تاکید دارند همه اقشار از هر طیف و گرایش سیاسی باید در انتخابات حضور پر رنگی داشته باشند و مانور حضور موثر خواهد بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: مانور عظیم و گسترده مردم در پای صندوقهای رای مردمی بودن نظام را نشان می دهد و به رخ دشمن بکشند یک سال دشمن تبلیغ می کند تا حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کند.

صفی یاری گفت: اقبالی که مردم در این ۲۰ روز تبلیغات داشتند به دشمن نشان می دهند که همه هستند و با این حضور دشمنان را نا امید و دوستان را شاد می کنند.

وی با بیان اینکه دشمن همواره در تلاش برای ضربه زدن به روند اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است، افزود: صحنه انتخابات اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و همه آحاد جامعه با هر نگاه و سلیقه سیاسی باید در انتخابات شرکت کنند.