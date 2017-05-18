به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر پنج شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های دولت واگذاری برخی اختیارات وزارتخانه ها به استان ها است اظهار داشت: در این راستا ۱۰۰ اختیار وزاتخانه ها تا کنون به دستگاههای اجرایی واگذا شده است.

سرمایه گذاری ۴ هزار میلیاردی در حوزه اشتغال

وی در ادامه با اشاره به توجه مسئولان ملی به استان لرستان گفت: طی ۳.۵ سال گذشته ۲۵۰ مسئول به لرستان سفر کرده اند و هفته ای نبوده که مسئولان به استان سفر نکرده باشند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان عنوان کرد: در مجموع ۱۷۲ جلسه ستاد تسهیل با ۷۰۰ مصوبه در استان برگزار شده است.

آشتاب با بیان اینکه ۶۰ درصد از مصوبات این ستاد اجرایی، ۳۵ درصد در دست اجرا بوده و کمتر از دو درصد نیز عملیاتی نشده است گفت: در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار به بنگاههای اقتصادی استان تزریق شده است.

وی با اشاره به توجه ویژه برای احیای واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد ادامه داد: سال گذشته در قالب سند سرمایه گذاری و اشتغال استان سه هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان مقرر بود که سرمایه گذاری شود که با اقدامات صورت گرفته این میزان به چهار هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

زاگرس خودرو با یک درصد ظرفیت کار می کند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به احیای کارخانه فولاد ازنا بیان داشت: در گذشته تجهیزات این کارخانه در گمرک بلوکه شده بود که با پیگیری های صورت گرفته این تجهیزات وارد استان شد و هم اکنون ۲۰۰ نفر در حال نصب تجهیزات آن هستند.

آشتاب با اشاره به احیای ۱۴۱ تعاونی طی سال گذشته در استان ادامه داد: این تعداد تعاونی هم اکنون بیش از دو هزار عضو دارند.

وی با اشاره به صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری تعاونی های استان طی امسال گفت: همچنین نیروهای تعدیل شده کارخانه سامان کاشی نیز موضوع بازنشستگی و پرداخت بیمه بیکاری آنها رفع شده و در حال حاضر تحت حمایت هستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین با اشاره به کارخانه زاگرس خودرو یا عظیم خودرو در شهرستان بروجرد افزود: در بازدیدی که از این کارخانه صورت گرفته، هم اکنون با یک درصد ظرفیت کار می کند و امیدواریم تا پایان نیم اول امسال به ظرفیت قابل قبول برسد.

لرستان ۷۸ هزار بیکار دارد

آشتاب بیان داشت: با توجه به قول وزیر، مقرر شده که سفارش هایی برای کارخانه گرفته شود تا با رونق تولید زمینه ایجاد اشتغال قابل توجهی در بروجرد فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به سرمایه گذاری شش هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال در لرستان طی امسال گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده که در استان ۲۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به نرخ بالای بیکاری در لرستان گفت: هم اکنون نرخ بیکاری در استان ۱۳ درصد بوده و ما نیز رقم بالای بیکاری در استان را قبول داریم.

وی گفت: در حال حاضر ۷۸ هزار نفر بیکار در لرستان وجود دارد.