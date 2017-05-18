حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد موحد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ملت ایران اسلامی بار دیگر با بصیرت و آگاهی پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند، اظهار کرد: بر اساس شواهد و پس از گذشت سال‌ها از عمر پربرکت انقلاب، ملت ایران آگاهانه در انتخابات حضور پیدا می‌کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان البرز افزود: ملت جمهوری اسلامی بار دیگر با حضور پای صندوق‌های رأی رفراندومی برای تائید آرمان‌های امام خمینی(ره) و نظام جمهوری اسلامی به وجود می‌آورند و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویی‌های دشمنان انقلاب اسلامی می‌زنند.

وی بابیان اینکه سپاه برای حضور حداکثری تبلیغ می‌کند، افزود: شاخصه‌های سپاه برای تبلیغ در حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی، از معیارها و ملاک‌های مورد تائید امام راحل است.

حجت‌الاسلام‌ موحد با تأکید بر اینکه وظیفه سپاه در انتخابات روشنگری است، خاطرنشان کرد: فعالان سیاسی در سپاه و بسیج بر اساس رسالت خود به روشنگری در میان اقشار مختلف مردم می‌پردازند.