به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی در بیانیه ای بمناسبت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر و روستا امده است: فردا روزی بزرگ در ایران رقم خواهد خورد روزی که ملت ایران فارق از جناح بندی های سیاسی و سلایق فردی به میدان میآیند و با حضور خود در پای صندوق های رای اولا مهر تاییدی بر نظام اسلامی می زنند و ثانیا تابلوی تمام نمایی از مردم سالاری دینی خلق میکنند.

در این بیانیه با استناد به بیانات مقام معظم رهبری(مدظله عالی)، عنوان شده اسن: انتخابات نماد حرکت اسلامی در کشور ماست. انتخابات هدیه ی اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حکومت اسلامی به روش انتخاباتی رابه ما یاد داد. حضور شماست که نظام را تحکیم و پایه های نظام را مستحکم میکند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور منصرف میکند برای حضور حداکثری تلاش کنید."

این بیانیه می افزاید: فردا ملت غیور و ولایت مدار ایران به تاسی از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که فرمودند: " برای عزت ایران بیاید" همه حضور خواهیم داشت تا باری دیگر ریاست جموری اسلامی ایران و شوراهای شهر و روستا را به نام ملت ایران رقم بزنیم.

در ادامه بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان عنوان شده است: بی شک روز انتخابات برای جمهوری اسلامی بنا به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله عالی) روز جشن و شادی و شور خواهد بود.

این بیانیه می افزاید: ما، اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی، انجمن های اسلامی و جمعیت بانوان فرهیخته استان زنجان اعلام میکنیم فردا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برای ساخت ایرانی عزتمند و سرافراز به پای صندوق های رای خواهیم آمد.