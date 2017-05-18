۷۰هزار نفر در شهرستان اسکو واجد شرایط رای دادن هستند

مرتضی محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این ‌که واجدین شرایط برای رای دادن در شهرستان اسکو حدود ۷۰هزار نفر هستند، افزود: با تمامی تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری انتخابات، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و شکوهمند با حضور پرشور مردم خواهیم بود و مردم عزیز ما با حضور خود در پای صندوق‌های رای افتخاری دیگر را در کشور رقم خواهند زد.

وی افزود: کل عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان اسکو حدود ۳۰۰۰ هزار نفر است که عوامل اجرایی وظیفه برگزاری باشکوه انتخابات در ۲۹ اردیبهشت ماه را در سطح شهرستان اسکو بر عهده دارند.

فرماندار اسکو درادامه گفت: درسطح شهرستان اسکو نیز ۱۱۴شعبه اخذ رای تعیین شده است.

محمدزاده با بیان اینکه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به ثبت حماسه ای دیگر در تاریخ انقلاب و نظام منجر می شود، اظهار کرد: مردم با فرهنگ شهرستان اسکو نیز مانند هم استانی ها و هموطنان خود بدون شک فردا با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای حماسه ای دیگر می آفرینند.

گفتنی است دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فردا جمعه (۲۹ اردیبهشت) برگزار می شود.