به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی پیش از ظهر امروز در چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان یزد ضمن قدردانی از تعامل و همدلی مسئولان دست اندرکار برگزار انتخابات اظهار داشت: پس از شور و شعف مردمی در ایام تبلیغات، همه چیز برای برگزاری یک انتخابات باشکوه آماده و مهیاست.

وی افزود: در مجموع استان یزد شرایط مطلوبی را در ایام تبلیغات داشت و به جز چند مورد گزارش محدود از تخلفات که برای بررسی و اقدام مقتضی در دستگاه قضایی است، در مجموع ایام تبلیغات با شور و شعور مردم، نوید برگزاری یک انتخابات پر شور، با عظمت و دشمن شکن را می دهد.

حبیبی با تأکید بر جمع آوری اقلام تبلیغی در مکان های غیرمجاز توسط شهرداری بدون تبعیض و یکنواخت و بیان داشت: هدف قانونگذار از ممنوعیت تبلیغات در ۲۴ ساعت منتهی به زمان رأی گیری این است که مردم در یک فضای آرام در کنار صندوق های رأی حاضر شده و آرائ خود را به صندوق ها بیاندازند.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: تردد خوردوهایی که با عکس های زیاد، یک نامزد خاص را تبلیغ می کنند، خلاف قانون است و پس از شروع زمان ممنوعیت تبلیغات حرکت این خودروها که با نصب عکس های فراوان در سطح شهر تردد دارند، مصداق انجام تبلیغ در زمان ممنوعه است و از حرکت این خوردورها طبق قانون ممانعت به عمل خواهد آمد.

وی، تمکین به قانون و نتیجه انتخابات را از سوی طرفدران نامزدها خواستار شد و تصریح کرد: در ساز وکار انتخابات ایران، سبک و سیاقی تمهید شده که جای کوچکترین شک و شبهه ای را به جا نمی گذارد و باید پس از انتخابات فضای رقابت به جو رفاقت تبدیل و همه برای ساختن ایرانی آباد و رو به تعالی تلاش کنند.

حبیبی از هوشیاری و دقت مسئولان امنیتی و انتظامی در رصد تمامی حاشیه و حرکت های احتمالی خبر داد و گفت: به هر حال در زمان شور انتخاباتی عده ای معلوم الحال و مطرود ملت با سوء استفاده از جو هیجانی فضا به دنبال عملی کردن نیت های سوء خود هستند که با فضل الهی و دقت مردم هرگز به نیت های شوم خود نمی رسند.