پیام استاندار خراسان جنوبی برای دعوت به حضور در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی متن پیام سیدعلی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

بدون تردید، حضور آگاهانه شما در صحنه انتخابات، یعنی سهیم شدن در سرنوشت کشوری که هر گوشه از خاکش بوی ایثارگری و ولایت مداری می دهد.

۲۹ اردیبهشت ماه، میعادگاه حماسه حضور مردم بصیر و شریف ایران اسلامی است که بار دیگر وحدت، همدلی، بصیرت و تعصبمان به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشیده و نظام و انقلابمان را دربرابر تمامی خدعه ها و نیرنگ های دشمنان بیمه کنیم؛ و آن روز تمام دنیا به تماشای حضور تک تک ما ایستاده اند.

از مردم شریف، بزرگوار و همیشه در صحنه استان خراسان جنوبی دعوت می نمایم با اتکاء به خداوند متعال، همراه با ملت آزاده ایران، با حضور هرچه باشکوهتر، ندای رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی (حفظه ا...) را لبیک گفته و برای عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان ایران، به پای صندوق های رأی آمده و با مشارکت حداکثری، سرنوشت کشورمان را آنگونه که شایسته ایران و ایرانی است، تعیین نمایند.