به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فردا روز بزرگ و مهمی برای ایران اسلامی است و مردم با حضور پرشور و شعور خود در انتخابات حماسه دیگری را خلف خواهند کرد.

وی با اشاره به برگزاری همزمان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، خاطرنشان کرد: مردم در این روز افرادی را انتخاب می‌کنند که به مدت چهار سال باید مسئولیت‌های مهمی را بر عهده داشته باشند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف می‌توان اثرات انتخابات را مشاهده کرد، افزود: انتخابات یک حق مهم برای همه مردم است و انتظار می‌رود مردم به خوبی از این حق انتخاب خود استفاده کنند.

وی از مردم استان بوشهر برای حضور گسترده و پرشور در انتخابات دعوت کرد و ادامه داد: مسیر آینده جامعه با انتخابات تعیین می‌شود و افراد باید برای تعیین مسیر مناسب در آینده در انتخابات حضور یابند.

سالاری با اشاره به نقش مهم شورای اسلامی در توسعه شهرها و روستاها، افزود: مردم در هر دو انتخابات باید حضوری گسترده و پرشور داشته باشند و افرادی توانمند را انتخاب کنند.