خدمات دهی ثبت احوال خراسان جنوبی در روز انتخابات

علی پورحسین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: ادارات ثبت احوال شهرستان های تابعه در روز انتخابات دایر بوده و مردم جهت تحویل شناسنامه ها می توانند به ادارات مراجعه کنند.

وی با اشاره به آمادگی ادارت ثبت احوال استان برای فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: حضور مردم در پای صندوق های رای موجب اقتدار بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی شده و گامی بلند در آبادانی ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه افرادی که شناسنامه‌شان گم یا مخدوش شده حداکثر تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه فرصت دارند تا برای دریافت شناسنامه جدید جهت شرکت در انتخابات به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند، بیان داشت: ادارات ثبت احوال تا روز انتخابات با حداکثر ظرفیت کار صدور شناسنامه را انجام خواهند داد، تا در این خصوص با خللی مواجه نشویم.

وی گفت: هم استانی هایی که شناسنامه های آنها قبلا به ادارات ثبت احوال جهت تعویض، تحویل شده هم می توانند تا پایان زمان رای گیری نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

به گفته وی هم اکنون ۳۰۰ شناسنامه در ادارات ثبت احوال استان آماده تحویل است.

پورحسین با بیان اینکه همراه داشتن شناسنامه و شماره ملی برای شرکت در انتخابات باید مد نظر مسافران نیز باشد، عنوان کرد: هم استانی ها با در دست داشتن شناسنامه و شماره ملی خود با اطمینان خاطر در ساعات اولیه انتخابات اقدام به رای دادن کنند.