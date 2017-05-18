رای گیری در ۴ شهر شهریار الکترونیکی است/۲۱۶ شعبه اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب فرنیاپور بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که تمام تمهیدات لازم برای برگزاری پر شور و باشکوه انتخابات فراهم شده است، گفت: انتخابات در سطح شهرستان شهریار، در ۷ شهر و ۳۳ روستا و ۲۱۶ شعبه اخذ می شود که ۴ شهر بزرگ این شهرستان شاهد برگزاری انتخابات الکترونیکی هستند.

وی اضافه کرد: اعضای شعب، نمایندگان فرماندار و نیز تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات آموزش های لازم جهت وظایف خود در روز انتخابات را دیده اند و کارگاه های آموزشی زیادی در این زمینه برگزار شده است و نگرانی خاصی در این خصوص وجود ندارد.

فرماندار شهریار تعداد عوامل دست اندرکار برگزاری انتخابات در این شهرستان را ۱۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: این مجموعه بیش از ۱۰ هزار نفری دست در دست هم خواهند داد تا انتخابات باشکوه برگزار شود.

رییس حوزه انتخابیه شهرستان شهریار ضمن دعوت از مردم برای حضور پای صندوق های رای اضافه کرد: نظام اسلامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است و رای مردم به عنوان پشتوانه این انقلاب و نظام اهمیت فراوانی دارد، مردم ما نیز با درک مناسب این مهم، همواره در صحنه ها حاضر بوده و نشان دادند همچنان بر عهد و پیمان خود با امام امت ایستاده اند.