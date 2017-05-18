یورش وحشیانه سعودیها به «تعز» یمن/۱۲ غیرنظامی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی در جدیدترین جنایت خود ساختمان دادگاه «مقبنه» واقع در غرب تعز را هدف حملات هوایی قرار دادند.

طبق اعلام شبکه های عربی، این حمله وحشیانه به شهادت ۱۲ غیرنظامی یمنی و زخمی شدن هشت تَن دیگر منجر شد.

گفتنی است، جنگنده های ائتلاف سعودی روز گذشته نیز یک خودرو را در منطقه «موزع» استان تعز بمباران کردند که به دنبال آن بیش از ۲۰ غیرنظامی یمنی به شهادت رسیدند.