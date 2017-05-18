مدارس رباط کریم به استثناء شعب اخذ رای تعطیل نیستند

محمد حسن رفیعی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مشورت با فرماندار رباط کریم به این نتیجه رسیدیم که مدارسی که شعب اخذ رای در آن ها مستقر است و ممکن است شمارش آراء به طول انجامد برای روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه تعطیل باشند.

وی در مورد مدارس دیگر که رای گیری در آن ها انجام نمی شود، افزود: مدارسی که شعبه اخذ رای نیستند به صورت عادی و طبق روال همه روزه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تعطیل نیستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم اضافه کرد: اگر تصمیم دیگری برای تعطیلی و یا عدم تعطیلی مدارس رباط کریم اتخاذ شد حتما از طریق پیامک به اطلاع مدیران مدارس خواهیم رساند.

وی با بیان این که حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای یکی از مولفه های قدرت نظام جمهوری اسلامی است، گفت: از مردم عزیز دعوت می کنیم با حضور پرشور خود در انتخابات مانند همیشه پشتوانه نظام اسلامی باشند.

رفیعی اضافه کرد: حضور یکپارچه مردم در انتخابات سبب نا امیدی دشمنان شده امنیت و آرامش جامعه را تضمین می کند.

بر اساس این گزارش، کمتر از ۱۴ ساعت دیگر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد.