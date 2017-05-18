دستگیری سارق موتورسیکلت با ۱۱فقره سرقت در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت:ماموران کلانتری ۱۱ مرکزی ،حین گشت زنی به موتور سواری مشکوک شده که به محض مشاهده پلیس متواری شده و اقدام به فرار کرد.

وی بیان داشت: ماموران بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شده و به وی دستور ایست دادند اما موتور سوار بدون توجه به دستور ایست پلیس به فرار خود ادامه داد که طی مسیر کوتاهی ماموران با اجرای طرح مهار در سطح حوزه استحفاظی موفق شدند موتورسیکلت را متوقف و متهم را که پیاده قصد فرار داشت دستگیر کنند.

حسن آبادی عنوان کرد: ماموران بعد از بررسی پلاک موتورسیکلت و استعلام از مرکز پیام متوجه شدند موتورسیکلت ساعاتی پیش از این محدوده به سرقت رفته است که در بازرسی از متهم ، تعدادی ابزار آلات سرقت، دو دستگاه تلفن همراه و یک قبضه چاقو کشف کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم به کلانتری انتقال داده شد و در بازجویی های پلیسی به ۱۱ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر در پایان خاطر نشان کرد:با شناسایی مالباختگان و دعوت از آنها، تحقیقات تکمیلی انجام و پرونده به همراه شکات و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.