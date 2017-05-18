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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

رضا مقدم: با رکورد خودم فاصله داشتم

رضا مقدم: با رکورد خودم فاصله داشتم

پرتابگر چکش ایران که در بازی‌های کشورهای اسلامی چهارم شد، از عملکرد خود و نتیجه به دست آمده ابراز نارضایتی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، رقابت های پرتاب چکش بازی های کشورهای اسلامی با حضور هشت ورزشکار برگزار شد. رضا مقدم نماینده ایران در این رقابت بود که با رکورد ٧٠.٩٠ متر در جایگاه چهارم ایستاد و از کسب مدال بازماند.

این پرتابگر کشورمان در مورد عملکرد خود گفت: بدترین عملکرد را داشتم به خصوص اینکه با رکورد خودم که چند هفته پیش زدم هم فاصله دارم.

وی تصریح کرد: چند هفته پیش در تهران رکورد ٧٣.٥٠ متر را زدم اما اینجا نتوانستم حتی این رکورد را تکرار کنم. نمی دانم چرا اینطور شد. شرایط بدنی قطعا تاثیر گذار است اما نمی دانم چرا نتیجه نگرفتم.

مقدم در پایان گفت: مسابقات قهرمانی آسیا در هند رویداد بعدی است که باید در آن شرکت کنم. امیدوارم آنجا موفق بهرکسب مدال شوم.

کد مطلب 3982060
زینب حاجی حسینی

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