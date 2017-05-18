جدیدترین موضع گیری «السیسی» درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که کشورش به عافیت نمی رسد مگر اینکه بحران در کشورهای عربی به ویژه سوریه پایان یابد.

وی افزود: ما با اینکه ملت سوریه به عنوان اسیران گروههای تروریستی افراطی باشند، مخالفیم. عافیت مصر در گرو پایان بحران در کشورهای عربی است.

رئیس جمهوری مصر اعلام کرد: ما دائما به دنبال نقش مثبت در حمایت از تلاش سیاسی برای ایجاد راهکاری برای برون رفت از بحران سوریه و حفظ تمامیت اراضی و وحدت آن و احترام به اراده ملت سوریه در تعیین سرنوشتش هستیم.

السیسی تاکید کرد: ما مخالف این هستیم که این ملت و سوریه اسیر گروههای تروریستی باشد. این موضع ما در قبال همه موضوعات جهان عرب دیگر است. ما عافیت مان را در منطقه عربی به دست نمی آوریم مگر اینکه این کشورها از بحران خلاصی یابند.

وی درباره روابط این کشور با سودان نیز گفت: من به طور دائم با عمر البشیر رئیس جمهور سودان در ارتباط هستم و مخالف هر اقدامی برای ضربه زدن به عمق روابط دو کشور هستم.

السیسی نقش این کشور در لیبی را هم مثبت توصیف کرد و افزود: لیبی همسایه ما است و ثبات آن به طور مستقیم بر امنیت ملی ما تاثیر می گذارد. هماهنگی میان ما و امارات برای بازگشت ثبات به لیبی وجود دارد.