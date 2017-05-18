حضور در انتخابات حمایت از رهبر معظم انقلاب است

به گزارش روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه استان گلستان حجت الاسلام ابوالفضل عامری، رئیس ستاد نماز جمعه گرگان، گفت: انتخابات مقوله ای بسیار مهم در کل جهان است. در نظام اسلامی مردم با رای اکثریت به جمهوری اسلامی رای دادند و نظام ما با مشارکت حداکثری مردم شکل گرفت.

حجت الاسلام عامری اظهار کرد: توصیه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب به مردم همیشه سبب حضور حداکثری بوده است.

وی با اشاره به این که دنیا نظاره گر حضور مردم در انتخابات است، تصریح کرد: با دعوت رهبر معظم انقلاب و شخصیت های برجسته نظام و نهادهای مردمی شاهد حضور حداکثری خواهیم بود و بار دیگر به دشمنان و استکبار نشان خواهیم داد که مردم برای حفظ نظام، انقلاب و آنچه را که امام (ره) بنیان گذار آن بود ایستاده اند.

رئیس ستاد نماز جمعه گرگان با بیان این که مردم با شرکت در انتخابات حمایت از رهبر معظم انقلاب را به دشمنان اعلام خواهند کرد، افزود: ما معتقدیم مردم با توجه به حق رای و آزادی در روز ۲۹ اردیبهشت با آمدن پای صندوق های رای و انتخاب رئیس جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر برگ زرینی را در کارنامه انقلاب به ثبت خواهند رساند.