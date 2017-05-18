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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۵۳

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گلستان:

حضور در انتخابات حمایت از رهبر معظم انقلاب است

حضور در انتخابات حمایت از رهبر معظم انقلاب است

گرگان- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان گفت: مردم با شرکت در انتخابات حمایت خود از رهبر معظم انقلاب را به دشمنان ثابت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه استان گلستان حجت الاسلام ابوالفضل عامری، رئیس ستاد نماز جمعه گرگان، گفت: انتخابات مقوله ای بسیار مهم در کل جهان است. در نظام اسلامی مردم با رای اکثریت به جمهوری اسلامی رای دادند و نظام ما با مشارکت حداکثری مردم شکل گرفت.

حجت الاسلام عامری اظهار کرد: توصیه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب به مردم همیشه سبب حضور حداکثری بوده است.

وی با اشاره به این که دنیا نظاره گر حضور مردم در انتخابات است، تصریح کرد: با دعوت رهبر معظم انقلاب و شخصیت های برجسته نظام و نهادهای مردمی شاهد حضور حداکثری خواهیم بود و بار دیگر به دشمنان و استکبار نشان خواهیم داد که مردم برای حفظ نظام، انقلاب و آنچه را که امام (ره) بنیان گذار آن بود ایستاده اند.

رئیس ستاد نماز جمعه گرگان با بیان این که مردم با شرکت در انتخابات حمایت از رهبر معظم انقلاب را به دشمنان اعلام خواهند کرد، افزود: ما معتقدیم مردم با توجه به حق رای و آزادی در روز ۲۹ اردیبهشت با آمدن پای صندوق های رای و انتخاب رئیس جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر برگ زرینی را در کارنامه انقلاب به ثبت خواهند رساند.

کد مطلب 3982066

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