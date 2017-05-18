مهدی یوسفی طلای شانزدهم را کسب کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، مهدی یوسفی در دیدار نهایی «سریکبایف» از قزاقستان را پیش رو داشت که با ارائه یک مبارزه منطقی ۲۷ بر ۷ حریف خود را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد. این شانزدهمین طلای کاروان ورزشی و سومین طلای تکواندو در این دوره از بازیها بود.

نماینده کشورمان این دیدار را خوب شروع کرد و با اجرای تکنیک روی سر و صورت حریف موفق شد وقت اول این دیدار را ۶ بر یک به سود خود خاتمه دهد. احتیاط یوسفی باعث شد تا رقیب ابتکار عمل را در بخش های مبارزه در وقت دوم در دست گرفته و با کم کردن امتیاز، نتیجه را در پایان این راند به ۸ بر۵ تغییر داد. راند سوم حملات دو تکواندوکار را درپی داشت و تلاش هر دو تکواندوکار برای کسب امتیاز دیدنی بود که نتیجه پایانی ۲۷ بر ۷ را روی تابلو ثبت کرد.

مهدی یوسفی در وزن ۶۳- کیلوگرم با پیروزی مقابل «مبارک الشریف» از عربستان و «فرهاد کاوورات» از ترکیه به این مرحله رسید و در این مرحله هم «محمد السفور» از اردن را ۱۹ بر ۱۷ شکست داده بود.

تیم ملی ایران امروز ۵ نماینده در جدول مسابقات دارد که حنانه همتی در وزن ۶۲- کیلوگرم به « شاهد ترمان» از اردن باخت و حذف شد. محمدی و خسروفر و میرحسینی هم در مرحله نیمه نهایی برای صعود به بازی نهایی باید به دیدار رقبای خود بروند.

برای تکواندو ایران تا کنون ناهید کیانی، مهدی یوسفی و مهدی اسحاقی سه نشان طلا، اکرم خدابنده و سید حسین احسانی دو نشان نقره، طیبه پارسا، سودابه پورصادقی، علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده و فاطمه مداحی هم پنج نشان برنز کسب کردند. محمد دهقانی، حنانه همتی و پریسان جوادی هم از دور مسابقات حذف شده اند.