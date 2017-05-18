نیک پرست: مدال نقره انتظاراتم را برآورده نکرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، سجاد نیک پرست پس از دریافت مدال نقره اش در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: فکر نمی کردم سطح مسابقات اینقدر بالا باشد. قهرمان پارالمپیک هم حضور داشت که این مسئله نشان دهنده سطح بسیار بالای مسابقات است.



وی افزود: من تمرینات خوبی نداشتم، در این رقابتها تنها هدفم کسب مدال طلا بود و با این وجود نقره گرفتم. هر چند آن انتظاری که از خود داشتم، برآورده نشد.



نیک پرست ادامه داد: نزدیک به دو ماه دیگر در مسابقات جهانی شرکت خواهم کرد و امیدوارم بتوانم در لندن مدال خوش رنگ تری بگیرم.