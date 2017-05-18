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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

نیک پرست: مدال نقره انتظاراتم را برآورده نکرد

نیک پرست: مدال نقره انتظاراتم را برآورده نکرد

نایب قهرمان پرتاب نیزه معلولان گفت: برای کسب مدال طلا در این رقابتها به باکو آمده بودم ولی آن انتظاری که از خودم داشتم، برآورده نشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، سجاد نیک پرست پس از دریافت مدال نقره اش در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: فکر نمی کردم سطح مسابقات اینقدر بالا باشد. قهرمان پارالمپیک هم حضور داشت که این مسئله نشان دهنده سطح بسیار بالای مسابقات است.

وی افزود: من تمرینات خوبی نداشتم، در این رقابتها تنها هدفم کسب مدال طلا بود و با این وجود نقره گرفتم. هر چند آن انتظاری که از خود داشتم، برآورده نشد.

نیک پرست ادامه داد: نزدیک به دو ماه دیگر در مسابقات جهانی شرکت خواهم کرد و امیدوارم بتوانم در لندن مدال خوش رنگ تری بگیرم.

کد مطلب 3982074
زینب حاجی حسینی

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