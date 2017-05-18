نیک پرست: مدال نقره انتظاراتم را برآورده نکرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، سجاد نیک پرست پس از دریافت مدال نقره اش در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی گفت: فکر نمی کردم سطح مسابقات اینقدر بالا باشد. قهرمان پارالمپیک هم حضور داشت که این مسئله نشان دهنده سطح بسیار بالای مسابقات است.
وی افزود: من تمرینات خوبی نداشتم، در این رقابتها تنها هدفم کسب مدال طلا بود و با این وجود نقره گرفتم. هر چند آن انتظاری که از خود داشتم، برآورده نشد.
نیک پرست ادامه داد: نزدیک به دو ماه دیگر در مسابقات جهانی شرکت خواهم کرد و امیدوارم بتوانم در لندن مدال خوش رنگ تری بگیرم.
نایب قهرمان پرتاب نیزه معلولان گفت: برای کسب مدال طلا در این رقابتها به باکو آمده بودم ولی آن انتظاری که از خودم داشتم، برآورده نشد
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، سجاد نیک پرست پس از دریافت مدال نقره اش در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی گفت: فکر نمی کردم سطح مسابقات اینقدر بالا باشد. قهرمان پارالمپیک هم حضور داشت که این مسئله نشان دهنده سطح بسیار بالای مسابقات است.
کد مطلب 3982074
نظر شما