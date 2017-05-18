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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۰۶

مدارس شهریار شنبه تعطیل هستند/تعطیلی مدارس شعبه اخذ رای در قدس

مدارس شهریار شنبه تعطیل هستند/تعطیلی مدارس شعبه اخذ رای در قدس

قدس- تنها آن دسته از مدارس قدس برای شنبه تعطیل هستند که شعب اخذ رای باشند.

محمد رضا بهمنش، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تعطیلی مدارس در شهرستان قدس، اظهار داشت: تنها مدارسی روز شنبه ۳۰ اردیبهشت در شهرستان قدس تعطیل هستند که به عنوان شعب اخذ رای مورد استفاده قرار بگیرند.

وی ادامه داد: مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رای استفاده نشدند تعطیل نبوده و به فعالیت عادی خود مانند هر روز ادامه خواهند داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قدس حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: شرکت حداکثری مردم در انتخابات می تواند نقش مهمی در تداوم انقلاب اسلامی و اقتدار نظام داشته باشد و از این جهت بسیار مهم است.

همه مقاطع مدارس شهریار تعطیل هستند

علی ذبیحی، اما  در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی مدارس شهرستان شهریار خبر داد و افزود: با توجه به برگزاری انتخابات در روز ۲۹ اردیبهشت و شروع شمارش آرا بعد از اتمام رای گیری، با تصمیم شورای آموزش شهرستان شهریار کلیه مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی در این شهرستان در روز ۳۰ اردیبهشت تعطیل است.

وی گفت: حضور در انتخابات مشتی محکم بر دهان یاوه گویانی است که سعی دارند بین مردم و انقلاب اسلامی شکاف ایجاد کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار افزود: مردم پاسخ این افراد را روز جمعه با حضور حداکثری پای صندوق های رای خواهند داد.

کد مطلب 3982083

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