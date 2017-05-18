مدارس شهریار شنبه تعطیل هستند/تعطیلی مدارس شعبه اخذ رای در قدس

محمد رضا بهمنش، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تعطیلی مدارس در شهرستان قدس، اظهار داشت: تنها مدارسی روز شنبه ۳۰ اردیبهشت در شهرستان قدس تعطیل هستند که به عنوان شعب اخذ رای مورد استفاده قرار بگیرند.

وی ادامه داد: مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رای استفاده نشدند تعطیل نبوده و به فعالیت عادی خود مانند هر روز ادامه خواهند داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قدس حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: شرکت حداکثری مردم در انتخابات می تواند نقش مهمی در تداوم انقلاب اسلامی و اقتدار نظام داشته باشد و از این جهت بسیار مهم است.

همه مقاطع مدارس شهریار تعطیل هستند

علی ذبیحی، اما در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی مدارس شهرستان شهریار خبر داد و افزود: با توجه به برگزاری انتخابات در روز ۲۹ اردیبهشت و شروع شمارش آرا بعد از اتمام رای گیری، با تصمیم شورای آموزش شهرستان شهریار کلیه مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی در این شهرستان در روز ۳۰ اردیبهشت تعطیل است.

وی گفت: حضور در انتخابات مشتی محکم بر دهان یاوه گویانی است که سعی دارند بین مردم و انقلاب اسلامی شکاف ایجاد کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار افزود: مردم پاسخ این افراد را روز جمعه با حضور حداکثری پای صندوق های رای خواهند داد.