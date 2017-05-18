هجوم یک خودرو به جمعیت حاضر در میدان تایمز نیویورک/یک نفر کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک خودرو با سرعت بالا به میان جمعیت حاضر در میدان تامیز نیویورک رفت و حدود ۱۳ نفر را زخمی کرد.

بنا بر اعلام پلیس راننده این خودرو دستگیر شده است.

برخی منابع خبری از جمله ریانووستی از کشته شدن یک نفر در این حادثه خبر می دهند.

این واقعه در منطقه توریستی منهتن نیویورک انجام شده است.

پلیس منطقه مذکور را بسته است.

علت این حادثه مشخص نیست و برخی آن را یک تصادف عادی دانسته اند. پلیس اعلام کرده شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه به دست نیامده است.

پلیس نیویورک اعلام کرده راننده این خودرو پیش از این دو بار به دلیل مست بودن هنگام رانندگی دستگیر شده و احتمال مست بودن وی در این حادثه نیز وجود دارد.

کاخ سفید اعلام کرده دونالد ترامپ در جریان این حادثه قرار گرفته و اوضاع را رصد می کند.

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