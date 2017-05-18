دعوت از مردم استان ایلام برای حضور پرشور در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی با اشاره به اینکه انتخابات موضوعی حیاتی و برآمده از اندیشه های مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است از مردم استان ایلام برای حضور در انتخابات ۲۹ اردیبهشت دعوت کرد.

در بخشی از پیام حجت الاسلام والمسلمین سید محسن سعیدی گلپایگانی آمده است: حضور همه مردم با سلایق مختلف سیاسی در این انتخابات مانند همه انتخابات های گذشته سرنوشت ساز و یک وظیفه شرعی و ملی شمرده شده و طبق فتوای مقام عظمی ولایت بر فرد فرد ملت ایران واجب شرعی است.

مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در پیامی با اشاره به اهمیت انتخابات به عنوان نماد مردم سالاری دینی و مظهر اقتدار ایران اسلامی از آحاد مردم استان برای حضور گسترده در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا دعوت کردند.

در بخشی از پیام آقایان سلام امینی، شادمهر کاظم زاده و جلال میرزایی آمده است: فردا صحنه نمایش شور و شعور مردمان بزرگ دیار حماسه و ایثار ایلام قهرمان در پاسداری از نظام و انقلاب است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم در پیامی اعلام کرد: مسئله انتخابات مسئله مهم و مظهر کامل حضور مردم و اقتدار و امنیت ملی است.