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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۵۷

فرماندار ساری:

۶۲۴ صندوق آرای مردم ساری را جمع آوری می کنند

۶۲۴ صندوق آرای مردم ساری را جمع آوری می کنند

ساری - فرماندار ساری از استقرار ۶۲۴ صندوق اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات روز ۲۹ اردیبهشت خبر داد.

احمد حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند« انتخابات باید گسترده، سالم، پر شور و با امنیت برگزار شود»، گفت : با امید برحضور تمام اقشارجامعه  با گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف در انتخابات شاهد برگزاری یک انتخابات باشکوه و سالم هستیم.

فرماندار مرکز استان از همکاری بیش از۱۳هزارنفر در دو انتخابات مهم پیش‌رو خبر داد و گفت: در انتخابات بیش از ۱۳ هزارنفرعوامل هیات‌های اجرایی، بازرسی، نظارت و امنیتی در انتخابات فعالیت می‌کنند.

وی از استقرار۶۲۴صندوق اخذ رأی در شهرستان ساری خبر داد و تعداد واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال  در شهرستان ساری را ۳۹۵ هزار و ۱۳۳ نفر اعلام کرد.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار می‌شود

کد مطلب 3982094

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