پناهگاه صخره اي " كل انار " در ايلام ، پايگاه شكارچيان دروه فراپارينه سنگي بوده است

مصطفي بيگي ، مدير ميراث فرهنگي ايلام ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، اظهار داشت : اين كاوش ، نخستين كاوش دريك مكان پارينه سنگي، بوسيله باستان شناسان ايراني ، پس از انقلاب اسلامي در غرب كشور است .

وي افزود : به دنبال تخريب بخشي از دامنه پناهگاه طي فعاليت هاي عمراني كه امسال صورت گرفت ، پژوهشكده باستان شناسي ميراث فرهنگي كشور، گروهي از پژوهشگران مركز پژوهشهاي پارينه سنگي موزه ملي ايران را ، مأمور انجام كاوش در اين محوطه كرده است .

مدير ميراث فرهنگي استان ايلام يادآورشد: باتوجه به يافته هاي سطحي ، اين مكان در اواخر دوره فرا پارينه سنگي ، يعني 16 تا 17 هزار سال پيش ، مورد استفاده گروههاي شكارچي بوده ، كه از اين مكان به صورت موقت ، به عنوان پايگاه شكار استفاده مي كردند.

به گفته بيگي ، در كنار كاوش و گمانه زني پناهگاه صخره اي " كل انار" ، مطالعات زيست محيطي، از جمله شناسايي منابع سنگ ، آب و ... در اطراف تنگه " قوچعلي" نيز انجام مي شود .

مدير ميراث فرهنگي ايلام يادآورشد : ويژگي هاي زمين شناسي و ريخت شناسي كوهستان قوچعلي و اطراف آن موجب شده است ، تعداد بسياري غار و پناهگاه صخره اي در اين مكان ساخته شود.

وي افزود : تحقيقات نشان داده است ، وجود اين مكان ها ، ارتقاع وهمچنين وضعيت زيست محيطي مناسب منطقه ، موجب شده شكارچيان اواخر دوره پارينه سنگي ، به دفعات از اين منطقه استفاده كنند.

مدير ميراث فرهنگي ايلام ، با اشاره به بررسي هايي كه در تنگه قوچعلي، در سال 1381 انجام شده است ، علاوه بر اين مكان چندين مكان ديگر مربوط به اين دوره نيز ، شناسايي و در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده اند.

