حمله ائتلاف آمریکایی به ارتش سوریه در نزدیکی مرز عراق-سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، منابع آگاه از حمله ائتلاف بین المللی به ارتش سوریه در نزدیکی کوههای المنقوره در جاده دمشق-بغداد و به ویژه در منطقه البادیه در حومه شرقی حمص در مجاورت منطقه القلمون سوریه خبر دادند.

منابع سوری مدعی شدند که احتمالا این یورش هوایی اقدامی از سوی ائتلاف آمریکایی برای ممانعت از حرکت ارتش سوریه به سمت گذرگاه مرزی و پایگاه التنف در ۲۵ کیلومتری نزدیک مرز سوریه و عراق است.

در این یورش آنگونه که این منابع ادعا کرده اند ادوات ارتش سوریه منهدم و تعدادی از افراد ارتش سوریه زخمی شده اند.

این منابع اعلام کردند که این کاروان نظامی وابسته به ارتش سوریه در منطقه الزرقه در جاده دمشق-بغداد در حال حرکت بود.

یک مقام نظامی آمریکا حمله جنگنده های ائتلاف به اصطلاح ضد داعش به نیروهای ارتش سوریه را تایید کرد و مدعی شد که این نیروها قصد حرکت به نیروهای مورد حمایت آمریکا را داشتند.

از سوی دیگر شبکه اسکای نیوز به نقل از منبع اردنی گزارش داد: منبع اردنی اعلام کرده است که اردن در این حمله آمریکایی که کاروان نظامی ارتش سوریه را هدف قرار داده است نقشی نداشته است.