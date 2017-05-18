آمریکا قصد دارد مسئله ونزوئلا را به شورای امنیت ببرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک «رافائل رامیرز» نماینده ونزوئلا در سازمان ملل گفت آمریکا در تلاش است تا از طریق دخالت در اوضاع ونزوئلا آن را به شورای امنیت ببرد و به عنوان یک تهدید بین المللی تلقی کند. اما این مسئله داخلی ونزوئلا است و نباید به شورای امنیت برده شود.

رامیرز گفت: ما نمی گذاریم هدف زشت آمریکا مبنی بر بردن مسئله ونزوئلا به شورای امنیت، عملی شود. ما به این موضوع تن نخواهیم داد چراکه هیچگاه تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی و یا منطقه ای نبوده ایم. آمریکایی ها همیشه تلاش می کنند که در امور داخلی ما دخالت کنند.

رامیرز در ادامه گفت در جلسه اخیر شورای امنیت که در مورد ونزوئلا برگزار شد فقط نماینده آمریکا صحبت کرد و نمایندگان دیگر کشورها نظر خود را نگفتند.

در اوایل آوریل تعدادی از مردم در راستای مخالفت با مصوبه دادگاه عالی ونزوئلا مبنی بر محدود کردن قدرت مجلس ملی، به تظاهرات در این کشور پرداختند.