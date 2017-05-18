خسروفر هم به طلا نرسید/ جمع مدالهای ایران به شصت و هفت رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، سید احمد خسروفر در دیدار پایانی وزن ۷۴- کیلوگرم «نیکیتا رافائلوویچ» از ازبکستان را پیش رو داشت و در حالی که وقت اول را به سود خود خاتمه داده بود نتوانست برتری خود را حفط کند و در نهایت بازنده میدان را ترک کرد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

این تکوانوکار کشورمان خسروفر بعد از یک دور استراحت ، «قاضی السماری» نماینده عربستان را ۲۲ بر۲ از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد و مرحله این مرحله نیز «تاش وان دیک» از سورینام را ۳۰ بر ۱۶ شکست داد و به دیدار پایانی راه پیدا کرد.

تکواندو ایران در این دوره از مسابقات ۱۶ تکواندوکار در دو بخش مردان و زنان داشت که با سه طلا، ۵ نقره و ۵ برنز به کار خود پایان داد. مهدی یوسفی، ناهید کیانی و مهدی اسحاقی سه نشان طلا، اکرم خدابنده، احمدمحمدی، ملیکل میرحسینی، سید احمد خسروفر و سید حسین احسانی پنج نشان نقره، طیبه پارسا، سودابه پورصادقی، علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده و فاطمه مداحی هم پنج نشان برنز کسب کردند. محمد دهقانی، حنانه همتی و پریسان جوادی هم از دور مسابقات حذف شده اند.

مدال طلا:

۱- نرجس امام قلی نژاد (تفنگ بادی ۱۰ متر)،۲- نسرین دوستی (وزن ۵۰کیلوگرم کاراته) ۳- سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو) ۴- سجاد گنج زاده (کاراته) ۵- نجمه خدمتی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۶- گلنوش سبقت الهی(۱۰ متر تفنگ بادی) ۷- پوریا نوروزیان( ۵۰ متر سه وضعیت) ۸- ایوب موسوی(دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری)، ۹- ناهید کیانی(تکواندو وزن ۵۴ کیلوگرم) ۱۰- مهدی اسحاقی(تکواندو) ۱۱- محمدرضا براری(دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری) ۱۲-محمد علی گرایی (کشتی فرنگی) ۱۳- علی محمدیاری (دوومیدانی معلولان) ۱۴-یوسف قادریان(کشتی فرنگی) ۱۵- مجتبی ولی پور(شیرجه) ۱۶- مهدی یوسفی(تکواندو)

مدال نقره:

۱- الهه احمدی (تفنگ بادی۱۰ متر بانوان) ۲- رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته) ۳- تیم میکس ۱۰ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی) ۴- هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی) ۵- محمد علی شنانی (جودو نابینایان) ۶- الهه احمدی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۷- مجید عسگری(وزنه برداری) ۸- علیرضا کیخا(ژیمناستیک) ۹- احسان حدادی(پرتاب دیسک) ۱۰- جاوید احسانی شکیب(پرتاب وزنه معلولان) ۱۱- حسین باقری(۵۰ متر ۳ وضعیت مردان) ۱۲- علیرضا قلعه ناصری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۳-همایون تیموری (وزنه برداری) ۱۴- تیم ملی واترپلو ۱۵- علیرضا قلعه ناصری (دوومیدانی معلولان) ۱۶- سیدحسین احسانی(تکواندو) ۱۷- اکرم خدا بنده لو (وزن ٧٣ کیلوگرم تکواندو) ۱۸- سحر ضیایی(پرتاب نیزه) ۱۹- سجاد نیک پرست(پرتاب نیزه معلولان) ۲۰ - احمد محمدی(تکواندو) ۲۱ - ملیکا میرحسینی(تکواندو) سید احمد خسروفر(تکواندو)

مدال برنز:

۱- امیر مهدی زاده (وزن -۶۰ کیلوگرم کاراته) ۲- طراوت خاکسار (وزن -۵۵ کیلوگرم کاراته) ۳- علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو) ۴- تیم شنا چهار در صد متر ۵- تیم ملی ژیمناستیک ۶- ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا) ۷- مهسا افسانه (برنز کاتا) ۸- محدثه آقایی(کاراته) ۹- محمد احمدی (۵۰ متر تپانچه مردان) ۱۰- هادی خناری نژاد(ژیمناستیک دارحلقه) ۱۱- مه‌لقا جام بزرگ (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۱۲-جواد دلاکه( پرتاب وزنه معلولان) ۱۳- فاطمه مداحی(تکواندو) ۱۴- محمد یاری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۵- طیبه پارسا(تکواندوکار وزن ۵۷-) ۱۶- امید احمدی‌صفا(بوکس) ۱۷- تیم میکس تیراندازی ۱۸- رامین ربیعی‌فر (وزنه برداری) ۱۹- مهدی انصاری (شنا) ۲۰- سودابه پورصادقی (تکواندو) ۲۱- تیم ۴ در صد متر مختلط شنای مردان ۲۲- علی خدیور(دوی ۴۰۰ متر) ۲۳- علیرضا درویش‌پور(تکواندو) ۲۴- حسین قربان‌زاده(تکواندو) ۲۵- سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه معلولان) ۲۶- آرش خسروی(دوی سرعت معلولان) ۲۷- مهدی زیدوند(کشتی فرنگی) ۲۸- مهدی فلاح(کشتی فرنگی) ۲۹- شهاب قوره جیلی(کشتی فرنگی)