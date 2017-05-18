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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

خسروفر هم به طلا نرسید/ جمع مدالهای ایران به شصت و هفت رسید

خسروفر هم به طلا نرسید/ جمع مدالهای ایران به شصت و هفت رسید

نماینده وزن پنجم تیم تکواندو ایران با شکست برابر حریف ازبکستانی به مدال نقره دست یافت تا پرونده تیم ۱۶ نفره ایران با ۱۳ مدال بسته شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، سید احمد خسروفر در دیدار پایانی وزن ۷۴- کیلوگرم «نیکیتا رافائلوویچ» از ازبکستان را پیش رو داشت و در حالی که وقت اول را به سود خود خاتمه داده بود نتوانست برتری خود را حفط کند و در نهایت بازنده میدان را ترک کرد و به مدال برنز دست پیدا کرد. 

این تکوانوکار کشورمان خسروفر بعد از یک دور استراحت ، «قاضی السماری» نماینده عربستان را ۲۲ بر۲ از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد و مرحله  این مرحله نیز «تاش وان دیک» از سورینام را ۳۰ بر ۱۶ شکست داد و به دیدار پایانی راه پیدا کرد.

تکواندو ایران در این دوره از مسابقات ۱۶ تکواندوکار در دو بخش مردان و زنان داشت که با سه طلا، ۵ نقره و ۵ برنز به کار خود پایان داد. مهدی یوسفی، ناهید کیانی و مهدی اسحاقی سه نشان طلا، اکرم خدابنده، احمدمحمدی، ملیکل میرحسینی، سید احمد خسروفر و سید حسین احسانی پنج نشان نقره، طیبه پارسا، سودابه پورصادقی، علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده و فاطمه مداحی  هم پنج نشان برنز کسب کردند. محمد دهقانی، حنانه همتی و پریسان جوادی هم از دور مسابقات حذف شده اند.

مدال طلا:
۱- نرجس امام قلی نژاد (تفنگ بادی ۱۰ متر)،۲- نسرین دوستی (وزن ۵۰کیلوگرم کاراته) ۳- سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو) ۴- سجاد گنج زاده (کاراته) ۵- نجمه خدمتی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۶- گلنوش سبقت الهی(۱۰ متر تفنگ بادی) ۷-  پوریا نوروزیان( ۵۰ متر سه وضعیت) ۸- ایوب موسوی(دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری)، ۹- ناهید کیانی(تکواندو وزن ۵۴ کیلوگرم) ۱۰-  مهدی اسحاقی(تکواندو) ۱۱- محمدرضا براری(دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری) ۱۲-محمد علی گرایی (کشتی فرنگی) ۱۳- علی محمدیاری (دوومیدانی معلولان) ۱۴-یوسف قادریان(کشتی فرنگی) ۱۵- مجتبی ولی پور(شیرجه) ۱۶- مهدی یوسفی(تکواندو)

مدال نقره:
۱- الهه احمدی (تفنگ بادی۱۰ متر بانوان) ۲- رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته) ۳- تیم میکس ۱۰ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی) ۴- هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی) ۵- محمد علی شنانی (جودو نابینایان) ۶- الهه احمدی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۷- مجید عسگری(وزنه برداری) ۸- علیرضا کیخا(ژیمناستیک) ۹- احسان حدادی(پرتاب دیسک) ۱۰- جاوید احسانی شکیب(پرتاب وزنه معلولان) ۱۱- حسین باقری(۵۰ متر ۳ وضعیت مردان) ۱۲- علیرضا قلعه ناصری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۳-همایون تیموری (وزنه برداری) ۱۴- تیم ملی واترپلو ۱۵- علیرضا قلعه ناصری (دوومیدانی معلولان) ۱۶- سیدحسین احسانی(تکواندو) ۱۷- اکرم خدا بنده لو (وزن ٧٣ کیلوگرم تکواندو) ۱۸- سحر ضیایی(پرتاب نیزه) ۱۹- سجاد نیک پرست(پرتاب نیزه معلولان) ۲۰ - احمد محمدی(تکواندو) ۲۱ - ملیکا میرحسینی(تکواندو) سید احمد خسروفر(تکواندو)

مدال برنز:
۱- امیر مهدی زاده (وزن -۶۰ کیلوگرم کاراته) ۲- طراوت خاکسار (وزن -۵۵ کیلوگرم کاراته) ۳- علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو) ۴- تیم شنا چهار در صد متر ۵- تیم ملی ژیمناستیک ۶- ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا) ۷- مهسا افسانه (برنز کاتا) ۸- محدثه آقایی(کاراته) ۹- محمد احمدی (۵۰ متر تپانچه مردان) ۱۰- هادی خناری نژاد(ژیمناستیک دارحلقه) ۱۱- مه‌لقا جام بزرگ (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۱۲-جواد دلاکه( پرتاب وزنه معلولان) ۱۳- فاطمه مداحی(تکواندو) ۱۴- محمد یاری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۵- طیبه پارسا(تکواندوکار وزن ۵۷-) ۱۶- امید احمدی‌صفا(بوکس) ۱۷- تیم میکس تیراندازی ۱۸- رامین ربیعی‌فر (وزنه برداری) ۱۹- مهدی انصاری (شنا) ۲۰- سودابه پورصادقی (تکواندو) ۲۱- تیم ۴ در صد متر مختلط شنای مردان ۲۲- علی خدیور(دوی ۴۰۰ متر) ۲۳- علیرضا درویش‌پور(تکواندو) ۲۴- حسین قربان‌زاده(تکواندو) ۲۵- سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه معلولان) ۲۶- آرش خسروی(دوی سرعت معلولان) ۲۷- مهدی زیدوند(کشتی فرنگی) ۲۸- مهدی فلاح(کشتی فرنگی) ۲۹- شهاب قوره جیلی(کشتی فرنگی)

کد مطلب 3982116

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