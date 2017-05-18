اختصاص ۲ فروند بالگرد برای رای گیری در مناطق صعب العبور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکاءاسدی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از استاندار کرمان ستاد انتخاباتی شهرستان کرمان در فرمانداری کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه دشمنان خارجی، تمام گروه های معاند و ضد انقلاب برای اولین بار دست به دست یکدیگر داده اند، گروه های تروریستی که در کشورهای همسایه به ویژه کشورهای شرقی مستقر هستند همه در اعلامیه هایشان به هوارداران و طرفدارانشان اعلام کرده اند که به هر شکل ممکن در روند امنیت انتخابات ایران خلل ایجاد کنند.

وی عنوان کرد: مطمئن هستیم تلاش های این افراد راه به جایی نخواهد برد و در فرصت های مناسب واحدهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی کارهای که تاکنون انجام داده اند را اعلام خواهند.

ذکاءاسدی تصریح کرد: نکته مهم این است که استان کرمان طرح های امنیتی قبل از انتخابات را به سلامتی به کمک همه گروه ها، سازمان ها، تشکل ها، کاندیداها و طرفدارانشان که تدابیر شورای تامین استان کرمان را رعایت کردند، پشت سر گذاشته اند.

معاون سیاسی امنیتی استان کرمان عنوان کرد: فعلا برنامه جشنی برای بعد اعلام نتایج در سطح استان کرمان نداریم و این مسئله به همه رواسای ستاهای کاندیدای ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا اعلام شده است.

وی گفت: مصوبه شورای تامین استان این است که به هیچ وجه بدون مجوز قانونی تجمع و برنامه ای ندارند و زمان تجمع، برنامه ها و مکان و نحوه برگزاری جشن را حتما باید با فرمانداران شهرستان ها هماهنگ کنند.

ذکاء اسدی بیان داشت: در خواست داریم از هر گونه پیش داوری، ارزیابی ها در فضای مجازی فضایی و فضایی عمومی به ویژه رسانه ها خود داری کنند.

وی افزود: همه هواداران و طرفدارانی که در ستاد کاندیداها کار می کنند این نکته مهم را مدنظر داشته باشند ایجاد توقع بی جا در ذهن افراد صورت نگیرد تا بتوانیم توطئه های خارجیان و دشمنانی که قصد اخلال در انتخابات را دارند، خنثی کنیم.

ذکاء اسدی با اشاره به اینکه از مردم، مسئولان و کاندیداها تقاضا داریم که با اقدامات نامتعارفشان، بازیچه دست دشمنان نظام و انقلاب نشوند، گفت: مردم باید هوشیاری خود را حفظ کنند و هرگونه حرکت مشکوک را به مسئولین انتظامات شعب اطلاع دهند، و با اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و ... در تماس باشند که هوشیاری مردم توام با اقدامات امنیتی و انتظامی می تواند ایجاد امنیت را مکمل کنند.

معاون سیاسی امنیتی استادار کرمان تصریح کرد: دو فروند بالگرد در اختیار ستاد انتخابات استان کرمان قرار گرفته است تا هر جا لازم بود با استفاده از این بالگردها در نقاط صعب العبور رای گیری صورت گیرد.

وی عنوان کرد: ضمن آنکه براساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور مقرر شد نتایج آراء به صورت تدریجی اعلام شود.