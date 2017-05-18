تثبیت جایگاه سومی با یک رکوردشکنی/ ایران از تعداد دوره قبل گذشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، ٢ مدال طلا، ٥ مدال نقره و ٥ مدال برنز؛ این حاصل عملکرد ورزشکاران کشورمان در روز ششم از چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی بود که امروز در باکو پیگیری شد.

در چارچوب این دوره از بازی ها که جمعه شب گذشته با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز شد، امروز پنجشنبه ورزشکاران کشورمان در رشته های تکواندو، واترپلو، شیرجه و دوومیدانی معلولان صاحب مدال شدند.

با ١٢ مدالی که امروز سهم کاروان ورزش ایران از بازی های کشورهای اسلامی شد، مجموع مدال های کاروان ورزش کشورمان به ٦٧ مدال شامل ١٦ طلا، ٢٢ نقره و ٢٩ برنز رسید و اینگونه کاروان کشورمان دست به یک رکوردشکنی زد.

به گزارش خبرنگار مهر، این سومین حضور کاروان ایران در بازی های کشورهای اسلامی است. کاروان کشورمان در اولین دوره بازی ها که سال ٢٠٠٥ به میزبانی عربستان برگزار شد، کاروان ایران صاحب ٣٠ مدال (١٠ طلا، ٩ نقره و ١١ برنز) شد. سال ٢٠١٣ و در سومین دوره این بازی ها که در اندونزی برگزار شد، کاروان ایران به ٥٩ مدال (٣٠ طلا، ١٧ نقره و ١٢ برنز) دست یافت.

این در حالی است که امروز و در نیمه راه چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی، مجموع مدال های کاروان ایران به ٦٧ مدال رسیده و این یعنی رکوردشکنی در میانه راه. با این تعداد مدال، کاروان ورزش ایران جایگاه خود در رده سوم جدول توزیع مدال ها را محکمتر از روزهای قبل کرد.

مدال آوران ورزش ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی تا پایان امروز به این شرح هستند:

مدال طلا:

۱- نرجس امام قلی نژاد (تفنگ بادی ۱۰ متر)،۲- نسرین دوستی (وزن ۵۰کیلوگرم کاراته) ۳- سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو) ۴- سجاد گنج زاده (کاراته) ۵- نجمه خدمتی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۶- گلنوش سبقت الهی(۱۰ متر تفنگ بادی) ۷- پوریا نوروزیان( ۵۰ متر سه وضعیت) ۸- ایوب موسوی(دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری)، ۹- ناهید کیانی(تکواندو وزن ۵۴ کیلوگرم) ۱۰- مهدی اسحاقی(تکواندو) ۱۱- محمدرضا براری(دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری) ۱۲-محمد علی گرایی (کشتی فرنگی) ۱۳- علی محمدیاری (دوومیدانی معلولان) ۱۴-یوسف قادریان(کشتی فرنگی) ۱۵- مجتبی ولی پور(شیرجه) ۱۶- مهدی یوسفی(تکواندو)

مدال نقره:

۱- الهه احمدی (تفنگ بادی۱۰ متر بانوان) ۲- رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته) ۳- تیم میکس ۱۰ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی) ۴- هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی) ۵- محمد علی شنانی (جودو نابینایان) ۶- الهه احمدی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۷- مجید عسگری(وزنه برداری) ۸- علیرضا کیخا(ژیمناستیک) ۹- احسان حدادی(پرتاب دیسک) ۱۰- جاوید احسانی شکیب(پرتاب وزنه معلولان) ۱۱- حسین باقری(۵۰ متر ۳ وضعیت مردان) ۱۲- علیرضا قلعه ناصری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۳-همایون تیموری (وزنه برداری) ۱۴- تیم ملی واترپلو ۱۵- علیرضا قلعه ناصری (دوومیدانی معلولان) ۱۶- سیدحسین احسانی(تکواندو) ۱۷- اکرم خدا بنده لو (وزن ٧٣ کیلوگرم تکواندو) ۱۸- سحر ضیایی(پرتاب نیزه) ۱۹- سجاد نیک پرست(پرتاب نیزه معلولان) ۲۰ - احمد محمدی(تکواندو) ۲۱ - ملیکا میرحسینی(تکواندو) ۲۲ - سید احمد خسروفر(تکواندو)

مدال برنز:

۱- امیر مهدی زاده (وزن -۶۰ کیلوگرم کاراته) ۲- طراوت خاکسار (وزن -۵۵ کیلوگرم کاراته) ۳- علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو) ۴- تیم شنا چهار در صد متر ۵- تیم ملی ژیمناستیک ۶- ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا) ۷- مهسا افسانه (برنز کاتا) ۸- محدثه آقایی(کاراته) ۹- محمد احمدی (۵۰ متر تپانچه مردان) ۱۰- هادی خناری نژاد(ژیمناستیک دارحلقه) ۱۱- مه‌لقا جام بزرگ (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۱۲-جواد دلاکه( پرتاب وزنه معلولان) ۱۳- فاطمه مداحی(تکواندو) ۱۴- محمد یاری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۵- طیبه پارسا(تکواندوکار وزن ۵۷-) ۱۶- امید احمدی‌صفا(بوکس) ۱۷- تیم میکس تیراندازی ۱۸- رامین ربیعی‌فر (وزنه برداری) ۱۹- مهدی انصاری (شنا) ۲۰- سودابه پورصادقی (تکواندو) ۲۱- تیم ۴ در صد متر مختلط شنای مردان ۲۲- علی خدیور(دوی ۴۰۰ متر) ۲۳- علیرضا درویش‌پور(تکواندو) ۲۴- حسین قربان‌زاده(تکواندو) ۲۵- سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه معلولان) ۲۶- آرش خسروی(دوی سرعت معلولان) ۲۷- مهدی زیدوند(کشتی فرنگی) ۲۸- مهدی فلاح(کشتی فرنگی) ۲۹- شهاب قوره جیلی(کشتی فرنگی)