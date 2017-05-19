خبرگزاری مهر – گروه استانها: مردم ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور از آغازین ساعات انتخابات با حضور در پای صندوقهای رأی نوید انتخابات پرشور دیگری را دادهاند.
مردم در نقاط مختلف و مسئولان پیشاپیش مردم پای صندوقهای رأی حاضرشدهاند تا اثبات کنند که ایرانی در هیچ شرایط هویت و ملیت و دفاع از آرمانهای کشورش را از یاد نمیبرد.
انگشت مردم با علم و یقین از دقایق اولیه روز رنگ انتخاب گرفته است
در همدان و در شهر ابنسیناها انگشت مردم با علم و یقین از دقایق اولیه روز رنگ انتخاب گرفته زیرا مردم اندیشمند همدان بدون اندیشه انتخاب نخواهند کرد.
بنا بر اطلاعات جمعآوریشده در این دوره از انتخابت از جمعیت استان همدان، یکمیلیون و ۲۸۸ هزار نفر معادل ۷۴ درصد مردم شرایط لازم را برای حضور در پای صندوقهای رأی دارند و واجد شرایط رأی دادن هستند.
این واجدان شرایط امروز برای انتخاب رئیسجمهور دولت دوازدهم و نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر و روستا در یک آزمون بزرگ شرکت میکنند تا به دنیا ثابت کنند هیچگاه پشت انقلاب را خالی نخواهند کرد.
حضور پیر و جوان و زن و مرد، شهری و روستایی پای صندوق رأی
امروز روز انتخابات است و همه باهم و به همراه پیر و جوان و زن و مرد، شهری و روستایی پای صندوق رأی میرویم تا بارأی خود، برگ زرینی از تاریخ کشورمان را ورق بزنیم.
آری، میزان رأی ملت است و میزان رأی من و توست که اگر پای صندوق برویم حضور تکتک ما زنجیرهای خواهد بود برای حفظ کشورمان و رسیدن به آنچه در هدفداریم.
در همین خصوص رئیس ستاد انتخابات استان همدان بابیان اینکه یک هزار و ۳۷۰ شعبه اخذ رأی در استان همدان پیشبینیشده است، گفت: ۸۱۱ شعبه در روستاها و ۵۵۹ شعبه در شهرها دایر شده است.
محمدابراهیم الهی تبار افزود: یک هزار و ۳۱ شعبه ثابت و ۳۳۹ شعبه سیار کار جمعآوری آرای مردم استان همدان را عهدهدار هستند.
وی بیان کرد: پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ۲۹ شهر و حدود ۹۱۰ روستای این استان برگزار میشود.
الهی گفت: در چهار شهر استان همدان که ۷ کرسی نمایندگی شورای شهردارند انتخابات بهصورت الکترونیکی برگزار میشود که شامل ۲۱۰ شعبه اخذ رأی میشود.
آمادگی برای برگزاری انتخابات امن، سالم و پرشور
رئیس ستاد انتخابات استان همدان از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات امن، سالم و پرشور خبر داد و گفت: هنر نظام در این است که افراد، پای صندوق بیایند و این توفیق، هنر و قدرت نرم نظام است و لازمه آن این است که همه به الزامات نشاط سیاسی پایبند باشیم و فضای امن ایجاد کرده و با سعهصدر با مسائل برخورد کنیم.
رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: دستگاه اجرایی، نظارتی، قوا، نیروهای امنیتی و همهکسانی که میتوانند کاری کنند که مشارکت حداکثری رقم بخورد، موظف به انجام آن کار هستند.
الهی تبار افزود: فضای انتخابات را باید بانشاط نگه داشت و محیط امنی را برای حضور همه جریانات دلداده بهنظام فراهم کرد.
لحظه موعود فرارسیده است
آری انتظار به پایان رسیده و لحظه موعود فرارسیده، شور و هیجان عجیبی بین زن و مرد و پیرو جوان موج میزند، امروز ۲۹ اردیبهشتماه ۹۶ بازهم در تاریخ این مرزوبوم ماندنی خواهد شد.
کاندیداهای انتخابات در یک رقابت نفسگیر تمام سعی خود را برای معرفی انجام دادند و حال امروز نوبت مردم همیشه درصحنه ایران و ازجمله مردم استان همدان است که نتیجه اینهمه تلاش را به منصه ظهور درآورند چراکه این مردم بارها و بارها نشان دادهاند که تا جان در بدن دارند از نظام و مملکت خود دفاع خواهند کرد.
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