هاشمی خبرداد:پیشنهادایران برای برگزاری بازی های اسلامی زیرنظر IOC

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، کیومرث هاشمی که برای تماشای رقابت تکواندوکاران در بازی های کشورهای اسلامی به سالن مسابقات آمده بود، در ارزیابی خود از عملکرد کاروان ورزشی ایران گفت: کاروان ورزشی ما در 20 رشته که بعضی از رشته ها تیم کامل نبودند و اکثرا با تیم های دوم و سوم خود که بسیار جوان هستند شرکت کرده است.



وی تصریح کرد: البته این حرکت درستی است و تیم های جوان ما در این مسابقات تقویت می شوند و همچنین انگیزه پیدا می کنند تا در تیم های اصلی بهتر و قویتر ظاهر شوند.



هاشمی ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد کلی کاروان ایران در بازی های کشورهای اسلامی گفت: به جز چند رشته که انتظار بیشتری از آنها می رفت بقیه رشته ها خوب بودند ضمن اینکه هنوز مسابقات چند رشته مدال آور ما مثل کشتی آزاد، وشوو و ورزش زورخانه ای باقی مانده و ما هنوز امیدواریم که مدالهای خوشرنگ ما افزوده شود.



وی همچنین با اشاره به حضور 10 کشور جدید در این دوره بازی های کشورهای اسلامی نسبت به دوره سوم گفت: سطح این مسابقات نیز بالا رفته و تمام استانداردهای بین المللی در آن رعایت می شود و این باعث می شود هر دوره به کیفیت مسابقات افزوده شود.



رئیس کمیته ملی المپیک تغییرات در رشته های ورزشی حاضر در مسابقات کشورهای اسلامی را ضعف این مسابقات دانست و گفت: برخی رشته ها مثل تیر و کمان که برای ما مدال آور بودند در این دوره حذف شدند که این ضعف مسابقات به شمار می آید.



کیومرث هاشمی تصریح کرد: در جلسه ای که فردا با مسئولان بازیهای کشورهای اسلامی دارم این موضوع را پی گیری خواهم کرد و چند پیشنهاد هم برای بهتر شدن این مسابقات داریم که مهمترین آنها این است که مسابقات کشورهای اسلامی زیر نظر IOC برگزار شود.