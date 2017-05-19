استقبال روسیه از به رسمیت شناخته شدن مرزهای ۶۷ از سوی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد برخی از بندهای سند سیاسی جدید حماس از جمله پذیرش تشکیل دولت در مرزهای ۱۹۶۷، گامی در راستای صحیح است.

این وزارت خانه افزود: برای محقق شدن وحدت ملی، حماس و دیگر گروه های فلسطینی باید این گونه اقدامات صحیح را بیشتر انجام دهند و روسیه هم قصد دارد به حمایت خود از فلسطینی ها در این زمینه ادامه دهد. ما بازگشت وحدت ملی طبق طرح صلح عربی را تایید می کنیم و غلبه کردن بر اختلافات داخلی، شرایط را برای حل عادلانه درگیری های فلسطین و اسرائیل از طریق گفتگو و محقق کردن حقوق مشروع مردم فلسطین در ایجاد دولتی مستقل فراهم می کند.

وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: مسکو از تغییرات ایجاد شده در حماس از جمله انتخاب اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش و همچنین اعلام سند سیاسی جدید حماس استقبال می کند.