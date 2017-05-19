زنجانی ها حماسه خلق می کنند/ شلوغی شعب اخذ رای

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: مردم استان زنجان امروز از نخستین ساعات اخذ رای در شعب اخذ رای حضور گسترده و معنادار دارند تا درک و شعور بالای سیاسی خود را به نمایش بگذارند و عزت و اقتدار ایرانی را اثبات بکنند.

تنها ساعتی از آغاز رای گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها گذشته و مردم مناطق مختلف استان زنجان در تکاپو برای خلق حماسه دیگر هستند تا اقتدار و عزت ایران و ایرانی را باردیگر به نمایش بگذارند.

حضور گسترده مردم با بصیرت و فهیم کشور در صحنه انتخابات، پاسخی محکم به تحریم ها و تهدیدهای دشمنان و بیگانگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است و مردم ولایتمدار استان زنجان که همواره در صحنه های مختلف با شور و شعور حضور داشتند با حضور حماسی در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، توطئه‌های دشمنان را خنثی و نقش بر آب می کنند.



مردم با بصیرت ایران امروز آرمان های انقلاب اسلامی و شهدا را در پای صندوق‏های رای متجلی می کنند. مانند رزمندگان با ایثار و جانفشانی، موجب توسعه کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شدند. ایثار شهدا موجب حفظ کشور از گزند دشمنان شد و مردم و مسوولان نیز امروز باید با حضور گسترده در پای صندوق های رای، قدر‏دانی خود را نسبت به جانفشانی شهدا بیان کنند.

ویژگی‏های نظام سیاسی ایران موجب ایجاد یک الگوی بدون ایراد برای مسلمان منطقه شده است و امروز میهن اسلامی ایران به عنوان یک کشور تاثیر‏گذار در ابعاد بین‌المللی شناخته شده است و در تمامی زمینه ها حرف برای گفتن دارد ویژگی‏های نظام سیاسی ایران موجب ایجاد یک الگوی بدون ایراد برای مسلمان منطقه شده است و امروز میهن اسلامی ایران به عنوان یک کشور تاثیر‏گذار در ابعاد بین‌المللی شناخته شده است و در تمامی زمینه ها حرف برای گفتن دارد.

رسانه ‌های بیگانه و بدخواهان نظام اسلامی ایران از مدت‌ها پیش درصددهستند تا با منفی بافی، دروغ پردازی و ایجاد فضای متشنج، حضور مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را کم رنگ جلوه داده و با مشکل مواجه سازند، اما حضور حداکثری ملت ایران در پای صندوق های رای، پاسخی کوبنده به تبلیغات سوء آنان خواهد بود.

حضور گسترده مردم در انتخابات، صلابت، استواری و اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان نشان می دهد و ناکامی توطئه های دشمنان نظام را در ایجاد فاصله میان ملت و نظام اسلامی را اثبات خواهد کرد.

زنجانی ها همواره طی ۳۸ سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبانی و وفاداری خود را به نظام ثابت کردند و در عرصه انتخابات که یکی از صحنه های مهم و تاثیرگذار حمایت و پشتیبانی از نظام و تبعیت از فرآمین ولایت فقیه است خود را به اثبات رسانند.

۹۲۶ شعبه اخذ رای در استان زنجان تدارک دیده شده است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: ۹۲۶ شعبه اخذ رای در استان زنجان تدارک دیده شده و ۶۳۰ شعبه ثابت و ۲۹۶ شعبه سیار برای انتخابات در نظر گرفته شده است.

سید بیوک موسوی با بیان اینکه در برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاها در استان زنجان بیش از هزار نفر مشارکت دارند، افزود: ۹۲۶ شعبه اخذ رای در استان تدارک دیده شده ، ۶۳۰ شعبه ثابت و ۲۹۶ شعبه سیار برای انتخابات در نظر گرفته شده است و هیچ مکانی مغفول نمانده و همه مناطق و مراکز تحت پوشش قرار دارند تا افراد بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند.

انتخابات شوراهای اسلامی در سه شهر زنجان، ابهر و خرمدره الکترونیکی برگزار می شود و در مجموع ۲۵۹ شعبه اخذ رأی به صورت الکترونیکی است معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: انتخابات شوراهای اسلامی در سه شهر زنجان، ابهر و خرمدره الکترونیکی برگزار می شود و در مجموع ۲۵۹ شعبه اخذ رأی به صورت الکترونیکی است.

موسوی افزود: ضرورت همراه داشتن شناسنامه و ارائه کد ملی برای رای دهندگان الزامی است و ثبت احوال همکاری لازم برای روز انتخابات را دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان به برگزاری بدون تنش و بی حاشیه برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جهموری در استان اشاره کرد و افزود: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، خود ستادهای نامزدها رعایت اصول را کردند و تخلفات بسیار کم بود.

موسوی به پرهیز از سیاه نمایی تاکید کرد و گفت: متاسفانه عده ای چند ماهی است که دولت را بی رحمانه می کوبند و عملکردسوال می برند و این خوب نیست چرا که باید انصاف داشت و در این میان سیاه نمایی عملکرد نظام منجر به مشارکت حداکثری نمی شود بلکه باعث می شوند حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد و آرامش در استان حاکم است و همین آرامش زمینه حضور کاندیداها و طرفداران آن‌ها را در استان فراهم کرده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: ستادهای تبلیغاتی ریاست جمهوری تخلف نداشته‌اند و اگر در این حوزه تخلفی هم انجام شده، مربوط به طرفداران بوده که در این حد قابل توجه نبوده است.

مدیر کل امور انتخاباتی استانداری زنجان با بیان اینکه بالای ۷۰۰ هزار نفر در استان زنجان واجد شرایط برای رای دادن هستند، گفت: استان زنجان بالای یک میلیون و۵۷ هزار نفر جمعیت دارد و بیش از ۱۷ هزار و ۸۵۰ نفر در زنجان رای اولی هستند.

بهروز مهدوی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه از شش ماه قبل اندیشیده شده است و آموزش های تخصصی با عوامل اجرایی و بازرسین انجام گرفته است، افزود: ۱۰ هزار نفر در استان زنجان برای برگزاری بهتر دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری آموزش دیده اند.

تمهیدات امنیتی و انتظامی برای برگزاری این دو انتخابات مهم انجام شده است

مدیر کل امور انتخاباتی استانداری زنجان گفت: در شهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره انتخابات به صورت الکترونیکی خواهد بود و در هر شعبه ۵ الی ۷ نفر حضور دارند و بیش از یک میلیون تعرفه برای این دو انتخابات پیش بینی شده است و سر هر صندوق ۱۸ نفر خواهد بود.

مهدوی ابراز امیدواری کرد با فضای همدلی و تعامل میان عوامل اجرایی و نظارتی در استان، برگزاری انتخاباتی قانونمند با مشارکت حداکثری مردم را در استان زنجان شاهد باشیم.

مهدوی افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در ندامتگاهها، بیمارستانها و مراکز درمانی و غیره پیش بینی شده و در این میان ۹۲۶ شعبه اخذ رای در استان پیش بینی شده و درشهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره که انتخابات شوراها الکترونیکی است ۲۵۹ شعبه در نظر گرفته شده است و ۲۹۶ شعبه سیار و ۶۳۰ شعبه ثابت خواهیم داشت.

مدیر کل امور انتخاباتی استانداری زنجان تصریح کرد: خوشبختانه در استان تمهیدات امنیتی و انتظامی برای برگزاری این دو انتخابات مهم انجام شده است.

مهدوی با بیان اینکه امروز، آخرین روز فعالیت ثبت احوال برای اعمال تغییرات در شناسنامه‌ها است، افزود: خدمات این بخش، حتی در روز اخذ رای نیز بنا به ضرورت، ارائه خواهد شد تا هیچ یک از مردم استان، به دلیل مشکلات شناسنامه ای از شرکت در انتخابات محروم کنند.

بی شک حضور باشکوه و حداکثری مردم در پای صندوق های رای نشان دهند وفاداری ملت به ارزشها و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و شکوه این اقتدار همواره پشتیبان نظام و مسئولان بوده است.