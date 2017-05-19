۳۱۸ شعبه اخذ رای در شهرستان زنجان فعال است

رسول بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در هر شعبه ۲ صندوق برای دریافت آرای ۲ انتخابات پیش بینی شده است، افزود: همچنین با توجه به برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها یک صندوق دیگر نیز برای انتخابات شوراها در نظر گرفته شده است که در صورت بروز اشکال در سیستم اینترنتی از این صندوق ها استفاده شود.

وی ادامه داد: در شهر زنجان و بخش مرکزی این شهرستان ۲۳۳ شعبه پیش بینی شده که از این میان ۱۷۵ شعبه مربوط به شهر زنجان در قالب ۱۶۱ شعبه ثابت و ۱۴ شعبه سیار در نظر گرفته شده است و در تمام نقاطی که تمرکز جمعیتی و امکان دریافت رای وجود دارد، شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.

فرماندار شهرستان زنجان گفت: در مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی برای اجرای صحیح انتخابات پیش بینی شده است و در هر شعبه ۱۸ تا ۲۰ عامل اجرایی حضور دارند که شامل سه مامور انتظامی به عنوان محافظان صندوق، پنج تا هفت عضو هیئت اجرایی، یک نماینده فرماندار، یک نفر از هیئت بازرسی، پنج نفر از هیات نظارت، یک مهمان دار و یک تا ۲ نفر کاربر می شود.

بیات ادامه داد: پیش بینی مقدمات برگزاری انتخابات کار آسانی نیست و نیازمند ایجاد هماهنگی میان همه عوامل اجرایی است و تعداد افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات به بیش از ۳۸۰ هزار نفر می رسد.