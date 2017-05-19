حضور پر شور مردم استان ایلام در ساعات ابتدایی رای گیری

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مناطق مختلف استان ایلام در همان ساعات ابتدایی حضوری پر شور در پای صندوق های اخذ رای دارند، این استان همیشه یکی از مناطق با مشارکت بالا در انتخابات های مختلف بوده است.

حضور پررنگ مردم استان در شهرستان های دهلران، ایوان، دره شهر، بدره، مهران، چرداول، سیروان، ملکشاهی، آبدانان و ایلام در دقایق اولیه صبح امروز نشان دهنده و نوید یک انتخابات پرشور و حضوری گسترده و حداکثری در انتخابات ۲۹ اردیبهشت دارد و بسیاری از هم استانی ها از همان دقایق اولیه صبح در محل صندوق های رای حاضر شده اند.

شهرستان مرزی دهلران دهلران با مردمانی ولایت مدار که همواره در همه صحنه های انقلاب حضور حداکثری داشته اند امروز در ساعات اولیه صبح به پای صندوق های رأی آمده اند تا بار دیگر افتخار آفرینی کنند.

این روزها به دلیل آب و هوای گرم مردم دهلران معمولا خانه نشین هستند اما گرمای انتخابات مردم را به پای صندوق های رأی آورد و شور و شوقی دیگر به این شهر داده است.

مردم استان ایلام از ساعت هشت صبح امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت برای انتخاب نامزد مورد نظر خود در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به پای صندوق های رای رفتند.

۷۴۰ صندوق رای برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و ۷۴۰ صندوق نیز برای اخذ رای مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان تعیین شده است.

استان ایلام بر اساس سرشماری سال ۹۵ بیش از ۵۸۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۴۲۵ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.